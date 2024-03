Romário e Edmundo: uma das brigas mais icônicas do futebol pode ir para o ringue

A luta entre Popó e Bambam repercutiu no Brasil inteiro e está servindo de base para novos desafios entre famosos. Os protagonistas dessa vez são os ex-jogadores Edmundo e Romário, que já foram companheiros de equipe no Vasco em 2000.

Em uma live no “Mundo Ed”, canal do ex-jogador do Vasco e seleção brasileira, Edmundo afirma que gostaria de fazer uma luta no mesmo molde que a de Bambam e Popó e apontou o baixinho como possível adversário.

"Eu quero lutar com o Romário, mas ele não quer, disse Edmundo.

O ator e amigo do ex-jogador, Eri Johnson, ironizou o desafio. "Vai dar um sono do cacete essa luta. Dois velhos! Vai olhar um pra cara do outro e falar "Ninguém veio", brincou.

Por que Edmundo e Romário tem desafeto?

A briga entre Romário e Edmundo é uma das mais icônicas do futebol brasileiro dos anos 2000. Os dois eram dupla de ataque do Vasco, que na época tinha excelente plantel.

A treta surgiu quando o baixinho foi contratado pela equipe em 2000. Na ocasião, Edmundo era o principal jogador da equipe e Romário chegou para ser a grande estrela.

No dia 18 de março, na vitória do Vasco sobre o Bangu por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca, Romário perdeu um pênalti. Edmundo, que queria bater a penalidade, irritou-se na entrevista de saída de campo.