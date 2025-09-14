Ricky Hatton, ex-campeão mundial de boxe, morre aos 46 anos

O ex-campeão mundial de boxe Ricky Hatton morreu aos 46 anos, neste domingo, 14, em sua residência em Hyde, no Reino Unido.

Conhecido por sua trajetória no ringue, Hatton havia se aposentado em 2012, mas se preparava para uma luta de exibição marcada para dezembro, em Dubai.

A polícia de Manchester informou ter encontrado o corpo de um homem de 46 anos após chamado de emergência. As autoridades afirmaram que não há indícios de circunstâncias suspeitas na morte.

Ricky Hatton ficou famoso no início dos anos 2000 e acumulou títulos nas categorias super-leve e meio-médio. Após a aposentadoria, falou publicamente sobre episódios de depressão e problemas com álcool.