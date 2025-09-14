Esporte

Ricky Hatton, ex-campeão mundial de boxe, morre aos 46 anos

Ícone britânico do boxe foi encontrado morto em casa, segundo autoridades de Manchester

Hatton: ex-campeão britânico preparava retorno aos ringues com luta marcada para dezembro ( Bradley Collyer/PA Images /Getty Images)

Hatton: ex-campeão britânico preparava retorno aos ringues com luta marcada para dezembro ( Bradley Collyer/PA Images /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09h47.

O ex-campeão mundial de boxe Ricky Hatton morreu aos 46 anos, neste domingo, 14, em sua residência em Hyde, no Reino Unido.

Conhecido por sua trajetória no ringue, Hatton havia se aposentado em 2012, mas se preparava para uma luta de exibição marcada para dezembro, em Dubai.

A polícia de Manchester informou ter encontrado o corpo de um homem de 46 anos após chamado de emergência. As autoridades afirmaram que não há indícios de circunstâncias suspeitas na morte.

Ricky Hatton ficou famoso no início dos anos 2000 e acumulou títulos nas categorias super-leve e meio-médio. Após a aposentadoria, falou publicamente sobre episódios de depressão e problemas com álcool.

Acompanhe tudo sobre:MortesBoxeEsportes

Mais de Esporte

Jogos de hoje, domingo, 14 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Fluminense x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Cruzeiro decidem campeão brasileiro feminino de 2025

Bia Haddad estreia no WTA 500 de Seul contra sul-coreana Dayeon Back

Mais na Exame

Mundo

EUA terá acesso a submarinos nucleares australianos; foco é conter a China

Negócios

O bilionário que não fez faculdade, varre a fábrica e lidera um império de chás de US$ 4 bilhões

Tecnologia

Dona da Rolling Stone processa Google por resumo de IA no buscador

Guia de Carreira

Vale a pena conciliar CLT e freelas para crescer profissionalmente?