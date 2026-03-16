Resultado do jogo Cruzeiro x Vasco ontem; veja os destaques

Cruzeiro e Vasco empataram por 3 a 3 neste domingo, 15, no Mineirão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida teve seis gols, viradas no placar e expulsão no segundo tempo. Veja como foi a partida.

Como foi Cruzeiro x Vasco pelo Brasileirão

O Cruzeiro começou melhor e abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Christian apareceu livre na área e cabeceou para fazer 1 a 0, em um início de jogo de superioridade dos donos da casa. Até o intervalo, a equipe mineira conseguiu controlar melhor as ações, embora o Vasco tenha crescido na reta final da etapa inicial e passado a ameaçar mais o gol adversário.

O segundo tempo concentrou quase toda a agitação da partida. Aos 52 e 54 minutos, o Vasco já havia transformado a desvantagem em vantagem, com dois gols de Cauan Barros em sequência, ambos em jogadas com participação de Cuiabano. A reação cruzmaltina mudou completamente o cenário do jogo no Mineirão.

A virada, porém, ganhou um novo componente pouco depois. Aos 59 minutos da etapa final, Cauan Barros foi expulso após acertar por trás o tornozelo de Matheus Pereira, e o Cruzmaltino ficou com um jogador a menos em campo. A partir daí, o Cruzeiro se lançou ao ataque e conseguiu o empate com Chico da Costa, que ganhou pelo alto dentro da área.

Mesmo com um homem a menos, o Vasco voltou a ficar em vantagem aos 86 minutos do segundo tempo. Brenner finalizou de fora da área, a bola desviou em Villalba e tirou Matheus Cunha da jogada para fazer 3 a 2. Quando parecia que o time carioca sairia com a vitória, o Cruzeiro voltou a usar a bola aérea e buscou o empate aos 94, com Japa, após cruzamento de William. Placar final: 3 a 3.

Classificação de Cruzeiro e Vasco após o jogo

Com o empate, o Cruzeiro chegou a três pontos e permaneceu na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, ainda sem vencer após seis rodadas. O Vasco foi a cinco pontos e aparece em 15º lugar na tabela.