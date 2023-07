Renan Lodi chega a Marselha e deve assinar com o Olympique

O lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, do Atlético de Madrid, chega a Marselha, na França nesta quinta-feira para assinar contrato com o Olympique de Marselha, disse nesta quinta-feira à AFP uma fonte próxima à negociação, confirmando informações divulgadas por vários veículos da mídia esportiva europeia.

O jogador é esperado em Marselha, no sul da França, ainda nesta quinta, para ser submetido a exames médicos já nesta sexta-feira.

Valor da transferência

A transferência está avaliada em cerca de € 13 milhões (R$ 70 milhões pela cotação atual). Será a segunda contratação do Marselha depois do meia francês naturalizado centro-africano Geoffrey Kondogbia, procedente também do Atlético de Madrid.

Renan Lodi, de 25 anos, chegou ao clube da capital espanhola em 2019. Tendo sido titular em algumas ocasiões nas primeiras temporadas, acabou sendo emprestado na última temporada ao Nottingham Forest. O jogador vestiu a camisa da seleção brasileira em 16 partidas.

Lodi já havia sido emprestado pelo clube espanhol na temporada passada, quando atuou pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, onde atuou ao lado dos brasileiros Gustavo Scarpa e Danilo, ambos ex-Palmeiras.

O brasileiro custou cerca de € 20 milhões aos colchoneros em 2019, mas não chegou a engrenar uma série de jogos pelo clube. Mesmo assim, o lateral foi constantemente lembrado pelo técnico Tite quando ele comandava a seleção brasileira — embora tenha ficado fora da lista final para a Copa do Catar, no ano passado, preterido por Alex Telles.

Na temporada passada, na Inglaterra, o jogador atuou em 31 partidas, marcando um gol e dando uma assistência. Contratado pelo Atlético em 2019, Lodi viveu bons momentos pelo clube, mas acabou ficando fora dos planos de Simeone após queda de rendimento