Jogos de hoje, quarta-feira, 12 de junho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Amistoso Internacional entre Estados Unidos e Brasil e do La Liga 2 entre Eibar e Real Oviedo são os destaques do futebol desta quarta-feira, 12.

A programação do dia também inclui as partidas do Carioca A2, Brasileirão Série D, Paulistão Feminino, Campeonato Argentino, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

20h - Estados Unidos x Brasil - Globo e SporTV

Carioca A2

14h45 - Cabofriense x Maricá - Canal GOAT

Brasileirão Série D

15h - Jacuipense x Retrô FC - TV Jacupa (Youtube)

15h - Real Brasília x Crac - TV Real Brasília (Youtube)

15h - Santa Cruz-RN x Atlético Cearense - TV FNF OFICIAL (Youtube)

19h - Real Noroeste x Nova Iguaçu - TVE Espírito Santo (Youtube)

19h - River-PI x Moto Club - Meio+ | TV Meio (Youtube)

19h - Iguatu x América-RN - Azulão TV (Youtube)

19h - Cianorte x Barra - Leão do Vale TV (Youtube)

20h - Águia de Marabá x Tocantinópolis - Águia TV (Youtube)

20h - Cascavel x Brasil-RS - TV Serpente (Youtube)

20h - Sergipe x Juazeirense - NN Play (Youtube)

20h - Treze-PB x Potiguar de Mossoró - TV Treze (Youtube)

20h - ASA x Itabaiana - TV ASA (Youtube)

20h - São José-SP x Patrocinense - TV Águia - Diadora (Youtube)

20h - Sousa-PB x Maracanã - TV Dino (Youtube)

20h - Capital FC x Mixto - Esporte Mais TV (Youtube)

20h - Costa Rica-MS x Água Santa - Costa Rica Esporte Clube (Youtube)

Paulistão Feminino

15h - Realidade Jovem (F) x Taubaté (F) - Futebol Paulista (Youtube)

16h - Ferroviária (F) x São Paulo (F) - SporTV

18h - Santos (F) x Red Bull Bragantino (F) - Centauro (streaming)

La Liga 2

16h - Eibar x Real Oviedo - ESPN 4 e Star+

Brasileirão Sub-20

16h - Fortaleza sub-20 x Internacional sub-20 - TV Leão Novibet (Youtube)

Brasileirão Série C

19h - Sampaio Corrêa x Caxias - DAZN e Nosso Futebol

Campeonato Argentino

19h - Argentinos Juniors x Central Córdoba - Star+

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.