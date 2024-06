NBA: após vencer a primeira contra os Celtics, Mavericks precisam de virada inédita; entenda

Depois de três derrotas consecutivas na série final da NBA, o Dallas Mavericks reagiu. Nesta sexta-feira, 14, a franquia do Texas contou com o apoio da torcida para vencer a primeira, em atuação dominante que terminou com um 122 a 84 sobre o Boston Celtics. Mas as chances de título passam por um milagre histórico e inédito.