"Brownie do Luiz": marca faz campanha com Gabigol após atacante comer doce em comemoração

Uma marca de brownie lançou nesta quinta-feira, 13, uma lata temática do Gabigol, atacante do Flamengo, após o jogador comemorar comendo o doce. O caso ocorreu no jogo do Flamengo diante do Athletico PR nesta quarta-feira, 12.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, após o Flamengo marcar o primeiro gol, um torcedor do Athletico-PR atirou no gramado algo que parecia ser um brownie. Em um gesto irônico, Gabigol comeu o objeto e mostrou-a ao árbitro da partida.

Veja o vídeo:

o gabigol comendo o biscoito que jogaram kkkkkk vsf pic.twitter.com/TDkBGSB2ao — pabIo de luto por ter diabo maia no time (@donpabIito) July 13, 2023

Após o lance, ficou a dúvida nos telespectadores sobre o que o jogador havia comido. Trata-se do "Brownie do Luiz", marca de brownies famosa que entrega o doce para todo Brasil.

O Flamengo venceu o Athletico PR por 2 a 0 e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Gabigol fez o segundo gol da equipe, já nos acréscimos.

Qual será o próximo adversário do Flamengo na Copa do Brasil?

A equipe carioca enfrenta o Grêmio pela semifinal nas semanas de 9 e 16 de agosto