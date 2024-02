Real Madrid fecha patrocínio com a HP e camisa alcança valor bilionário

A camisa do Real Madrid atingiu um valor superior a R$ 1 bilhão, graças a um acordo de patrocínio para a manga do uniforme fechado nesta quinta-feira com a HP, uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos.

Segundo informações do jornal "As", o contrato renderá ao Real Madrid aproximadamente 70 milhões de euros por ano, equivalente a cerca de R$ 375 milhões.

O anúncio oficial está programado para sexta-feira, após o clube divulgar um vídeo teaser nas redes sociais.

Com esse novo acordo, o valor total dos patrocínios na camisa do Real Madrid atinge a marca de 250 milhões de euros por ano, o que representa aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Além da parceria com a HP, o clube conta com a Fly Emirates como patrocinador máster e mantém um acordo com a Adidas como fornecedor esportivo.

Qual é o lucro anual do Real Madrid com a camisa?

Fly Emirates (máster): 70 milhões de euros (R$ 375 milhões, na cotação atual)

HP (manga): 70 milhões de euros (R$ 375 milhões, na cotação atual)

Adidas (fornecedor): 117 milhões de euros (R$ 630 milhões)

Por que o Real Madrid terá dois patrocinadores?

É a primeira vez que o Real terá dois patrocinadores na sua camisa. Até então, a equipe exibia apenas a marca de uma empresa na parte frontal do uniforme, no espaço máster. Segundo a publicação do "As", a mudança representa uma estratégia para manter a competitividade financeira com outros clubes.

A expectativa é que o valor do patrocínio na camisa do Real Madrid continue a crescer nos próximos anos. O contrato com a Fly Emirates, que atualmente é o patrocinador máster, termina em 2026, e o clube tem a intenção de aumentar o montante recebido em uma possível renovação.