Al Nassr x Inter Miami: onde assistir, horários e escalações pelo Amistoso

O Al Nassr e o Inter Miami se enfrentam nesta quinta-feira, 1º, às 15h, no estádio Kingdom Arena, em Riyadh. A partida é válida pela segunda rodada da Riyadh Season Cup, torneio amistoso de pré-temporada.

O aguardado reencontro em campo entre os astros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estava envolto em grandes expectativas. Mas, uma lesão sofrida por Cristiano Ronaldo o retirou da partida, frustrando os planos de todos os fãs que esperavam mais um emocionante duelo entre dois dos maiores talentos do futebol internacional.

Na ausência de CR7, Lionel Messi e Luis Suárez assumirão os papéis de protagonistas no amistoso na Arábia Saudita. Pelo lado do Al-Nassr, a atração principal estará no banco de reservas, com o técnico português Luis Castro, que deixou o Botafogo como líder do Brasileirão 2023 para assumir a equipe, respondendo ao chamado de Cristiano Ronaldo.

No primeiro jogo da Riyadh Cup, realizado nesta segunda-feira, 29, o Al-Hilal, equipe de Neymar (lesionado) e comandada pelo técnico português Jorge Jesus, triunfou sobre o Inter Miami por 4 a 3. Importante destacar que tanto Messi quanto Suárez marcaram seus primeiros gols nesta temporada durante a partida.

Provável escalação do Al Nassr

Alaqidi; Ghanam, Amri, Laporte, Telles; Al-Khaibari, Brozovic; Talisca, Fofana, Otavio; Mane.

Técnico: Luís Castro.

Provável escalação do Inter Miami

​Callender; Yedlin, Aviles, Kryvstov, Allen, Alba; Gressel, Busquets, Gregore; Messi, Suarez.

Técnico: Gerardo Martino.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Nassr pelo amistoso?

O jogo desta quinta-feira, às 15h, entre Al Nassr x Inter Miami terá transmissão ao vivo na AppleTV.

Como assistir online o jogo do Inter Miami?

Você pode assistir a partida online pela AppleTV.