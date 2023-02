RB19: conheça novo carro da RedBull para a F1 em 2023

A temporada da Fórmula 1 está prestes a começar e as montadoras já estão anunciando seus novos carros para 2023. Nesta sexta-feira, 3, a Red Bull (RBR) anunciou o RB 19, sua nova máquina para a este ano.

A apresentação foi feita em Nova York no chamado 'lançamento da temporada' e contou com a participação do chefe da equipe Christian Horner, o atual campeão mundial Max Verstappen, e os pilotos Sérgio Perez e Daniel Ricciardo.

“É incrivelmente especial estar na Big Apple, nos Estados Unidos, em Nova York. O EUA está desempenhando um papel tão importante na F1 atualmente três Grandes Prêmios, com Las Vegas entrando no calendário também, então parecia adequado revelar o RB19 e nossos planos para a próxima temporada aqui, completou Christian Horner

Os anúncio feito nos Estados Unidos é o início de um novo relacionamento com a fabricante americana Ford. A empresa anunciou nesta sexta-feira que irá retornar a Fórmula 1 na divisão Powertrains da Red Bull em 2026. A gigante automotiva confirmou sua intenção de retornar à competição quando novos regulamentos de motores forem introduzidos.

A Red Bull entra na campanha de 2023 buscando defender os títulos conquistados ano passado. Em 2022, a equipe obteve 17 vitórias em 22 corridas, sendo 15 realizadas por Max Verstappen.

Segundo Horner, as máquinas irão para a pista para testes de pré-temporada no Bahrein de 23 a 25 de fevereiro, seguidos pela rodada de abertura no mesmo local de Sakhir uma semana mais tarde.

Quando começa a F1 em 2023?

A temporada 2023 da Fórmula irá iniciar no dia 5 de março de 2023 no Bahrein. As montadoras levarão seus carros para testes de pré-temporada entre os dias 23 e 25 de Fevereiro.

Quanto custa um carro de Formula 1?

Na última temporada 2022, a FIA (Federação Internacional de Automóveis, estabeleceu um orçamento limite por equipe. Um carro de Fórmula 1, somando todas as peças, custa aproximadamente R$ 80 milhões.