Agregador Inteligov/EXAME: Celina tem 61,12% e Grass, 38,88%, no 2º turno no Distrito Federal

Em uma semana, a disputa pelo governo do Distrito Federal permaneceu sem grandes alterações. Os dados são da última rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME na última terça-feira, 13.

Esta é a segunda edição da pesquisa desde o primeiro turno e mede a preferência do eleitorado na etapa final do pleito.

A governadora Celina Leão (PP) registra 61,12% das intenções de voto. Desde a medição do dia 6 de outubro, quando marcava 61,37%, ela perdeu 0,25 ponto percentual.

Já Leandro Grass (PT), aparece 22,24 pontos abaixo, com 38,88%. Em pouco mais de uma semana ele cresceu o mesmo percentual perdido pela adversária (0,25 pp).

De acordo com o medidor de tendência do agregador, Celina e Grass medem tendências espelhadas: a governadora tende a uma queda de 1,05 pp, enquanto o adversário tende a uma alta exatamente oposta, de 1,05 pp.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.

Na consolidação realizada até 1 de outubro de 2026 , por exemplo, a base recebeu 49 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 552 levantamentos considerados na iteração anterior.