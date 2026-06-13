Quem será o o árbitro do jogo do Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026?

O árbitro do jogo do Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026, neste sábado, 13, será o esloveno Slavko Vinčić, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada da fase de grupos.

Vinčić é um dos árbitros mais experientes do futebol europeu. Ao longo da carreira, atuou em partidas da Liga dos Campeões, Liga Europa, eliminatórias da Copa do Mundo e competições organizadas pela UEFA.

Além da trajetória internacional, o nome de Slavko Vinčić ganhou repercussão em 2020 após ele ser detido durante uma operação policial na Bósnia e Herzegovina.

Além dele, participam da partida:

Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia);

Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia);

4º Árbitro: Sandro Schaerer (Suíça);

Árbitro Assistente Reserva: Stephane de Almeida (Suíça).

Slavko Vinčić foi detido em operação policial

Em maio de 2020, Vinčić estava em uma propriedade na cidade de Bijeljina quando a polícia realizou uma operação contra uma rede investigada por tráfico de drogas e prostituição.

Segundo relatos da época, 35 pessoas foram detidas durante a ação, incluindo o árbitro esloveno. As autoridades apreenderam armas, pacotes de cocaína, dinheiro em espécie, celulares e computadores.

Vinčić prestou depoimento e foi liberado posteriormente. Nenhuma acusação formal foi apresentada contra o árbitro.

Na ocasião, ele afirmou que estava no local para uma reunião de negócios e aceitou um convite para um almoço, negando qualquer ligação com os investigados.

Carreira internacional

Apesar da repercussão do caso, a carreira de Vinčić seguiu normalmente. Menos de um ano depois, ele foi escalado para uma semifinal da Liga Europa.

Desde então, acumulou participações em jogos decisivos do futebol europeu, incluindo confrontos da Liga dos Campeões, partidas de eliminatórias para a Copa do Mundo e torneios organizados pela UEFA.

Agora, o árbitro esloveno integra o quadro de arbitragem da Copa do Mundo 2026 e será o responsável por conduzir Brasil x Marrocos.

Quem é o árbitro de Brasil x Marrocos?

Nome : Slavko Vinčić;

Nacionalidade : Eslovênia;

Idade : 46 anos;

Experiência: Liga dos Campeões, Liga Europa, eliminatórias da Copa e competições da UEFA.

A partida entre Brasil e Marrocos acontece neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), e marca a estreia das duas seleções na Copa do Mundo 2026.