Qual o horário do jogo do Brasil? Veja escalação confirmada e onde assistir

O jogo do Brasil contra o Marrocos está programado para as 19h (horário de Brasília) deste sábado, e marca a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 pela primeira rodada da fase de grupos.
A partida acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e é o primeiro passo da equipe comandada por Carlo Ancelotti na busca pelo hexa.
Que horas é o jogo do Brasil hoje?
- Jogo: Brasil x Marrocos
- Data: sábado, 13 de junho de 2026
- Horário: 19h (horário de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)
Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo?
O confronto terá transmissão ao vivo para todo o Brasil por diversas emissoras pelo horário oficial, às 19h.
- TV Globo
- SporTV
- SBT
- CazéTV
- geTV (Globoplay).
Escalação do Brasil hoje
A escalação do Brasil hoje para enfrentar o Marrocos tem:
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Douglas Santos; Casemiro; Igor Thiago; Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.
Técnico: Carlo Ancelotti
O atacante Neymar segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e não deve atuar na estreia.
Escalações da Seleção Marroquina de Futebol
A equipe do Marrocos para a partida é:
Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Issa Diop; Saibari e Amine Sbai.
Onde vai ser o jogo do Brasil contra o Marrocos?
O duelo será disputado no MetLife Stadium, estádio localizado em East Rutherford, região metropolitana de Nova Jersey/Nova York, nos Estados Unidos.
A arena é uma das principais sedes da Copa do Mundo 2026 e também receberá partidas das fases eliminatórias do torneio.
Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026
Confira os próximos jogos do Brasil na Copa:
|Jogo
|Data
|Horário (Brasília)
|Brasil x Marrocos
|13 de junho
|19h
|Brasil x Haiti
|19 de junho
|21h30
|Escócia x Brasil
|24 de junho
|19h
Próximo jogo do Brasil
Depois da estreia contra o Marrocos, o próximo jogo do Brasil será contra o Haiti. Veja detalhes:
- Brasil x Haiti
- Data: 19 de junho
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Lincoln Financial Field