Esporte

Fase de grupos copa 2026

Qual o horário do jogo do Brasil? Veja escalação confirmada e onde assistir

A Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos neste sábado,13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey

O jogo do Brasil hoje marca a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, em duelo contra o Marrocos pela primeira rodada da fase de grupos. (Mauro PIMENTEL / AFP)

O jogo do Brasil hoje marca a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, em duelo contra o Marrocos pela primeira rodada da fase de grupos. (Mauro PIMENTEL / AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 18h40.

O jogo do Brasil contra o Marrocos está programado para as 19h (horário de Brasília) deste sábado, e marca a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 pela primeira rodada da fase de grupos.

A partida acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e é o primeiro passo da equipe comandada por Carlo Ancelotti na busca pelo hexa.

Que horas é o jogo do Brasil hoje?

  • Jogo: Brasil x Marrocos
  • Data: sábado, 13 de junho de 2026
  • Horário: 19h (horário de Brasília)
  • Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo para todo o Brasil por diversas emissoras pelo horário oficial, às 19h.

  • TV Globo
  • SporTV
  • SBT
  • CazéTV
  • geTV (Globoplay).

Escalação do Brasil hoje

A escalação do Brasil hoje para enfrentar o Marrocos tem:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Douglas Santos; Casemiro; Igor Thiago; Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.

Técnico: Carlo Ancelotti

O atacante Neymar segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e não deve atuar na estreia.

Escalações da Seleção Marroquina de Futebol

A equipe do Marrocos para a partida é:

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Issa Diop; Saibari e Amine Sbai.

Onde vai ser o jogo do Brasil contra o Marrocos?

O duelo será disputado no MetLife Stadium, estádio localizado em East Rutherford, região metropolitana de Nova Jersey/Nova York, nos Estados Unidos.

A arena é uma das principais sedes da Copa do Mundo 2026 e também receberá partidas das fases eliminatórias do torneio.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Confira os próximos jogos do Brasil na Copa:

JogoDataHorário (Brasília)
Brasil x Marrocos13 de junho19h
Brasil x Haiti19 de junho21h30
Escócia x Brasil24 de junho19h

Próximo jogo do Brasil

Depois da estreia contra o Marrocos, o próximo jogo do Brasil será contra o Haiti. Veja detalhes:

  • Brasil x Haiti
  • Data: 19 de junho
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Lincoln Financial Field
Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Um dos maiores cestinhas da história, astro da NBA é preso por porte de arma

Quem será o o árbitro do jogo do Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026?

A dois dias de estrear na Copa do Mundo, Irã ainda enfrenta 'crise dos passaportes'

Sem Neymar, Brasil repete feito que não acontecia desde Zico em uma Copa do Mundo

Mais na Exame

Esporte

Um dos maiores cestinhas da história, astro da NBA é preso por porte de arma

Brasil

Escadaria com bandeira do Brasil atrai fila de turistas no Rio; veja onde fica

Mundo

Em meio a sanções dos EUA, Cuba lança pacote de reformas para reativar a economia

Um conteúdo Bússola

Expansão elétrica brasileira: entre percepções e evidências