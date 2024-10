Fight Music Show: após luta desafiadora, Popó vence argentino e anuncia aposentadoria dos ringues

Neste sábado, 12, no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, ocorreu o Fight Music Show 5, um evento que promove lutas de exibição entre celebridades. O boxeador Acelino "Popó" Freitas derrotou o argentino Jorge "El Chino", mas não sem enfrentar desafios ao longo da luta.

Foi a primeira vez que o brasileiro enfrentou um boxeador profissional no evento, já que em todas as edições anteriores seus oponentes eram atletas amadores. Com essa vitória, ele mantém sua invencibilidade.

Como foi a luta?

Popó começou a luta confiante e conectou bons golpes. No terceiro round, o combate se tornou mais disputado e intenso, com ambos os lutadores chegando a se enroscar nas cordas. No quarto round, o brasileiro diminuiu o ritmo, atacando menos e quase sendo derrubado, mas conseguiu se recuperar no quinto e venceu por decisão unânime dos juízes.

Após a luta, Popó revelou que essa foi sua última luta contra um atleta profissional e que, se voltar aos ringues, será apenas para combates amistosos contra algum desafiante.

" A gente queria lutar com um lutador, lutei, troquei, deu pra segurar a onda. Eu fiz 49 anos três semanas atrás, não é mais 29 anos, 19 anos. Venho fazer esse teste porque ainda tenho experiência, mas se você for juntar gás, não é a mesma coisa. O boxe é um esporte muito sério. Pra estar aqui a minha vida toda, não vou estar. (...) Se for pra fazer esse tipo de luta, eu não luto mais não. Essa aqui foi minha despedida de luta oficial", declarou o pugilista.

E acrescentou: “Até a gente que é bem experiente fica meio receoso com esse tipo de luta. Foi bom, testei-me, gostei, mas não tenho mais nada para provar para ninguém. Não luto mais com lutador, ok?”.

Famosos oponentes

Entre suas lutas de exibição, Popó já superou adversários como José Pelé, Júnior Dublê, Kleber Bambam e Guilherme Grillo. Já o combate contra Whindersson Nunes, apesar do domínio de Popó, terminou empatado.