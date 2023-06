Quem é Ons Jabeur, adversária de Bia Haddad na quartas de final de Roland Garros

A tenista Ons Jabeur faz campanha histórica em Roland Garros e será a adversária de Bia Haddad nas quartas de final, em disputa marcada para a quarta-feira a partir das 7h. Atualmente, a tunisiana de 28 anos ocupa a sétima colocação do ranking da WTA, e tem como melhor marca o top 2, atingido em 2022. Em grande fase após sofrer uma lesão no início da temporada, Jabeur só cedeu um game em quatro duelos no aberto de Paris até agora e teve mais uma grande vitória nesta segunda-feira ao vencer a americana Bernarda Pera por 2 a 0.

Em Roland Garros, Jabeur busca o título inédito, depois de bater na trave duas vezes em 2022. Ela foi finalista em Wimbledon, se tornando a primeira tenista africana e árabe a chegar em uma decisão do campeonato na Era Aberta. No fim, ela perdeu a decisão de virada para Elena Rybakina por 2 sets a 1. No US Open, também fez história ao chegar na final, mas perdeu para a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, por 2 a 0.

Em torneios da WTA, Jabeur já chegou a oito finais em simples, vencendo quatro vezes: Birmingham (WTA 250), Madri (WTA 1000), Berlim (WTA 500) e Charleston (WTA 500). Em abril deste ano, ela também avançou no WTA de Stuttgart, onde deixou Bia Haddad para trás em uma vitória por 2 a 0 nas quartas de final no torneio, com direito a pneu. Foi a segunda vez que as duas se enfrentaram na carreira, sete anos depois do primeiro confronto, e em 2016, Jabeur também levou a melhor sobre a brasileira por 2 a 0,

Título nas categorias juvenis

Nas categorias juvenis, a tenista conta também com um título e um vice-campeonato, os dois no saibro de Paris. Ela perdeu para a ucraniana Elina Svitolina em 2010, mas no ano seguinte sagrou-se campeã ao vencer a portorriquenha Mónica Puig.