'O Aprendiz': cena inédita mostra Trump em primeira ligação profissional; veja o vídeo

Menos de um mês das eleições norte-americanas, a Diamond Films distribui no Brasil "O Aprendiz", filme que narra a ascensão da carreira de Donald Trump ao poder, desde sua juventude. O longa chega aos cinemas nesta quinta-feira, 17, recheado de críticas positivas da mídia especializada — e negativas do ex-presidente dos Estados Unidos.

O atual candidato à reeleição, que disputa a corrida eleitoral com Kamala Harris, é interpretado nas telonas por Sebastian Stan ("Capitão América e o Soldado Invernal") na década de 1970, em Nova York, quando Trump iniciou a trajetória de sucesso na carreira empresarial. Essa jornada é acompanhada de perto pelo advogado Roy Cohn, papel de Jeremy Strong ("Succession").

De forma exclusiva à EXAME, a distribuidora compartilhou um trecho exclusivo do filme que mostra uma cena com tom bem cômico no qual Jeremy Strong, como Roy Cohn, ensina o jovem Donald Trump (Sebastian Stan) em uma de suas primeiras ligações profissionais. Veja abaixo:

Veja a cena exclusiva de 'O Aprendiz'

Qual é a história de 'O Aprendiz'?

'O Aprendiz' retrata a trajetória de um dos mais controversos empresários dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua ascensão no mundo dos negócios. A narrativa acompanha um jovem Trump (Sebastian Stan) na Nova York das décadas de 1970 e 1980, período em que ele se esforça para expandir o império imobiliário da família enquanto enfrenta investigações do governo americano e um processo judicial de grande relevância.

A relação entre Trump e Roy Cohn (vivido por Jeremy Strong) é central na trama. Cohn, um advogado influente, ensina o empresário estratégias para manipular, mentir e evitar punições legais, consolidando uma dinâmica de mentor e protegido.

O filme explora laços de poder, alianças estratégicas e ambições pessoais que moldaram o início da carreira de Trump e prepararam o caminho para sua trajetória como o 45º presidente dos Estados Unidos. A história destaca as fundações de uma dinastia influente, revelando os bastidores de um império que redefiniu a política e os negócios americanos.

Quando estreia o filme de Donald Trump nos cinemas?

O longa chega aos cinemas nesta quinta-feira, 17.