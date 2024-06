Uruguai x Bolívia: onde assistir e horário pela Copa América

O Uruguai e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 22h, ast Rutherford, Nova Jersey, EUA. A partida é válida pela Copa América e terá transmissão no SporTV.

A seleção uruguaia busca manter sua tradição de forte desempenho na Copa América. Com jogadores experientes e promessas do futebol, o time celeste entra em campo confiante, especialmente jogando em casa. Já a Bolívia, apesar de ser considerada uma equipe menos tradicional no continente, vem com vontade de surpreender e conseguir pontos importantes nesta fase de grupos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Uruguai x Bolívia hoje pela Copa América?

O jogo desta quinta-feira, 22h, entre o Uruguai e Bolívia terá transmissão ao vivo no SporTV pela televisão e Globoplay.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.