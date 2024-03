Quartas da Champions League: veja quem é favorito no mercado de apostas

Os confrontos das quartas de final da UEFA Champions League 23/24 foram definidos nesta sexta-feira, 15, em sorteio realizado em Nyon, Suíça. As partidas estão previstas para acontecer nos dias 9 e 10 de abril (ida) e 16 e 17 de abril (volta).

A Betfair analisou as probabilidades de classificação de cada equipe. Confira abaixo:

Arsenal x Bayern de Munique

Segundo análise da Betfair, o Arsenal é o favorito para vencer o primeiro confronto das quartas contra o Bayern. São 46% de chances de vitória (odd de 2.0) da equipe inglesa. Já a equipe alemã tem 27% de probabilidade de vencer a partida de ida em Londres (odd de 3.25).

As chances de empate são de também 27% (odd de 3.25). Em relação a quem se classifica para a próxima fase, o Arsenal tem 51% de chance de ir à semifinal contra 49% do Bayern.

Atlético de Madrid x Borussia Dortmund

O cenário é bem parecido para Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. A Betfair aponta que a equipe espanhola tem 46% de chances de vencer a primeira partida (odd de 1.95) contra 27% de chances da equipe alemã (odd de 3.25).

As chances de empate são de também 27% (odd de 3.25). A longo prazo, a equipe favorita para avançar às semifinais é o Atlético de Madrid com 54% de chances contra 46% do Bayern.

Real Madrid x Manchester City

A análise de probabilidades da Betfair aponta para um leve favoritismo dos ingleses. O Manchester City tem 38% de chances de vitória no confronto de ida (odd de 2.4), mesmo jogando fora de casa. No entanto, o Real Madrid não está tão atrás e entra em campo com 35% de probabilidade de vitória (odd de 2.6).

As chances de empate são de 27% (odd de 3.25). A equipe de Manchester desponta como favorita para classificar às semifinais com 65% de probabilidade, versus 35% do Real Madrid.

PSG x Barcelona

Os franceses têm leve favoritismo no confronto contra os espanhóis, segundo a Betfair. Na análise da casa de apostas, o PSG aparece com 38% de chances de vitória na partida de ida (odd de 1.95), contra 31% do Barcelona (odd de 3.25).

As chances de empate são de também 31% (odd de 3.25). Já em relação a quem se classifica para a próxima fase, o PSG tem 51% de chances contra 49% do Barcelona – ou seja, todo resultado é possível.

Confira os favoritos ao título da UEFA Champions League 2023/24 segundo a Betfair

1° – Manchester City com 32% de chances de título (odd de 2.75)

2° – Arsenal com 15% (6.0)

3° – Real Madrid com 13% (7.0)

4° – Bayern de Munique com 11% (8.0)

5° – PSG com 10% (8.5)

6° – Barcelona com 8% (11.0)

7° – Atlético de Madrid com 7% (13.0)

8° – Borussia Dortmund com 4% (23.0)