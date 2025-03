Qual será o próximo jogo de João Fonseca? Veja a programação do tenista para março

Após ser eliminado na segunda rodada de Indian Wells, João Fonseca retorna às competições nesta semana, participando do Challenger 175 de Phoenix. Ele enfrentará o russo Pavel Kotov em sua estreia, com o dia e o horário ainda a serem definidos.

O torneio de Phoenix servirá como preparação para o Masters 1000 de Miami, que começa na próxima semana, e João Fonseca já está confirmado na competição.

Enfrentar Pavel Kotov logo na estreia em Phoenix será um desafio considerável para João Fonseca. O russo, que chegou à terceira rodada de Roland Garros em 2024, tem um estilo de jogo focado na consistência e no saque potente, o que pode colocar pressão sobre o brasileiro. Por outro lado, Fonseca tem apostado na sua velocidade e na habilidade defensiva para neutralizar as forças do adversário.

Será o primeiro confronto entre o brasileiro e o russo. Se avançar, o brasileiro enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff, quarto cabeça de chave, em outro duelo inédito.

Veja o calendário de jogos de João Fonseca?

O calendário de março de João Fonseca destaca suas metas no circuito profissional. Essa maratona de torneios em quadras exige não apenas resistência física, mas também adaptação rápida, especialmente para um jogador em início de carreira.

A experiência adquirida em Phoenix pode ser crucial para o desempenho de Fonseca em Miami, onde ele enfrentará uma competição ainda mais intensa.

Confira os principais compromissos do brasileiro neste mês:

3 a 16 de março: Masters 1000 de Indian Wells (eliminado na segunda rodada)

(eliminado na segunda rodada) 11 a 17 de março: Challenger 175 de Phoenix (estreia contra Pavel Kotov)

(estreia contra Pavel Kotov) 17 a 30 de março: Masters 1000 de Miami (chave principal)

Onde assistir aos jogos de João Fonseca?

A transmissão do Challenger de Phoenix será feita pelo site oficial da ATP, por meio da Challenger TV.