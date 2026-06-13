Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo: última vez que Brasil saiu perdendo em estreias foi em 2014, no ano do 7 a 1

Esse início morno do Brasil traz lembranças ruins para a torcida

Disputa após cobrança de escanteio na partida entre Brasil e Marrocos (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Disputa após cobrança de escanteio na partida entre Brasil e Marrocos (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 20h25.

Última atualização em 13 de junho de 2026 às 20h28.

O Brasil não começou de forma muito animadora a Copa do Mundo de 2026. A seleção pentacampeã saiu atrás do placar contra Marrocos após belo gol de Ismael Saibari. Jogando mal, o Brasil contou com o talento individual de Vini Jr para empatar o jogo após lindo chute.

Esse início morno do Brasil traz lembranças ruins para a torcida. A última vez que a seleção saiu atrás do placar numa estreia de Copa foi em 2o14, quando Marcelo fez gol contra na partida contra a Croácia. Por sorte, o Brasil acabou virando e venceu aquele jogo por 3 a 1.

O resto, todos sabemos o que aconteceu. Na semifinal contra a Alemanha, o 7 a 1 que ninguém vai esquecer. O Brasil perderia ainda por 3 a 0 para a Holanda na disputa pelo 3º lugar. Curiosamente, apesar da tragédia de resultados, a 4ª colocação foi a melhor que o Brasil teve nas últimas Copas.

Copa do Mundo: Brasil não perde em estreias desde antes da 2ª Guerra Mundial

O time pentacampeão, e único a disputar todas as edições da Copa do Mundo, não perde na estreia em Mundiais desde 1934, quando foi derrotado pela Espanha por 3 a 1. Na primeira Copa, disputada no Uruguai, também resultado negativo no primeiro jogo: 2 a 1 contra a então Iugoslávia.

Copas recentes (2010–2022)

Nas edições mais recentes, o desempenho continuou positivo:

  • 2010 (África do Sul): vitória por 2 a 1 sobre a Coreia do Norte
  • 2014 (Brasil): vitória por 3 a 1 sobre a Croácia
  • 2018 (Rússia): empate em 1 a 1 com a Suíça
  • 2022 (Catar): vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia

Curiosidades

  • O resultado mais comum é vitória por 2 a 1
  • O México é o adversário mais frequente em estreias
  • Em todas as Copas em que foi campeão (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), o Brasil venceu o primeiro jogo
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