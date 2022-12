Quais seleções ganharam duas Copas do Mundo seguidas?

A França enfrenta a Argentina neste domingo, 18, às 12h, na final da Copa do Mundo Fifa 2022. A partida acontece no estádio Lusail, no Catar.

Os franceses estão a uma partida de uma marca histórica que foi atingida pela última vez em Copas do Mundo seis décadas atrás.

Caso derrote a Argentina, no domingo, a França se tornará apenas a terceira seleção a conseguir estabelecer uma hegemonia no principal torneio de futebol do planeta e emendar dois títulos consecutivos. Os blues foram campeões do Mundial da Rússia e buscam o tricampeonato.

Apenas a Itália, campeã em 1934 e 1938, sob comando do técnico Vittorio Pozzo, e o Brasil, com títulos em 1958 e 1962, no começo da era Pelé, conseguiram o feito de duas Copas seguidas. A França será a primeira seleção a conseguir na "era moderna" do Mundial da Fifa com 32 seleções.

Brasil foi a última seleção a ganhar duas Copas seguidas Os títulos do Brasil tiveram assinatura de um craque que estava despontando para o futebol. O rei Pelé, com apenas 17 anos, levantou o troféu na Copa da Suécia e repetiu o feito na edição do Chile. 14 jogadores também participaram de ambas as campanhas. Gilmar, Djalma, Mauro, Zito, Zózimo, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Pepe, Bellini, Vavá, Zagallo e Castilho também estiveram em campo (ou no banco de reservas) tanto em 1958 quanto em 1962. O Brasil teve dois técnicos diferentes nos títulos. A seleção foi dirigido por Vicente Feola em 1958 e por Aymoré Moreira em 1962. Nas duas campanhas, o Brasil atingiu o feito de ser campeão sem sofrer nenhuma derrota. Na Copa de 1958, o Brasil ganhou cinco e empatou nos seis jogos que disputados. A campanha foi parecida no Mundial do Chile, com cinco jogos e um empate.

