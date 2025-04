Academia do Foguete lança aulas 24h em três idiomas para conquistar gringos e faturar R$ 100 milhões

Treinar em casa é coisa do passado? Na Academia do Foguete, não. Aliás, eles estão em expansão. A empresa criou um modelo de aulas ao vivo 24 horas por dia, todos os dias da semana, e agora começa a operar em três idiomas — português, inglês e espanhol — para atrair alunos de qualquer fuso, país ou rotina.

Num mercado dominado por aulas gravadas, a Academia do Foguete aposta no formato ao vivo com interação em tempo real. Criada por Ricardo Lapa, a empresa já tem mais de 40.000 alunos ativos em 63 países — a maioria brasileiros no exterior. O plano agora é escalar a operação, atrair os gringos e dobrar o número de alunos.

"A aula começa de hora em hora, 24 horas por dia. Não tem mais desculpa de fuso ou rotina. Se você entrar 3 da manhã, vai ter professor ao vivo", afirma Ricardo Lapa, fundador da Academia do Foguete.

Em 2024, a empresa anunciou um novo estúdio e aplicativo próprio com investimento estimado entre 5 e 6 milhões de reais. Agora, com a expansão internacional e a chegada do novo app, a meta ficou mais agressiva: atingir 100 milhões de reais em faturamento anual.

Segundo Lapa, a chave para isso está na escala global e no engajamento. “Com o aplicativo e a entrada do inglês e do espanhol, a gente passa de 100.000 alunos até o fim do ano”, diz. A base segue o mesmo modelo: treinos ao vivo com interação, tecnologia de ponta e uma comunidade digital engajada.

“Nosso diferencial é a interação. Os alunos podem alterar os exercícios ao vivo, o que cria um senso de comunidade único”, diz o fundador.

Como tudo começou

Sem muitas noções de ferramentas digitais, Ricardo Lapa transformou a academia onde trabalhava, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, em um verdadeiro hub digital. Em apenas dez anos, ele conseguiu reunir 40.000 alunos online. De sua casa, que também é seu escritório, academia e estúdio, Lapa segue comandando as aulas ao vivo que conquistaram tantos alunos. “Eu era muito criticado por dar aula à distância”, conta.

Com um currículo que vai de motorista de táxi a personal trainer de celebridades, como Chay Suede, Marcelo Serrado, Bruno Gagliasso e Thiago Martins, Lapa construiu sua carreira principalmente por meio do boca a boca e das redes sociais. Há dez anos, as aulas aconteciam de forma bem simples, via WhatsApp, com vídeos e correções enviadas para os alunos. “Eu mandava os vídeos dos exercícios e pedia para que os alunos me enviassem de volta os vídeos dos treinos, para corrigir as execuções”, diz.

O trabalho foi crescendo naturalmente, e com ele o número de alunos. Logo, os seguidores no Instagram começaram a perguntar por mais treinos, e as mensagens não paravam de chegar. Com alunos de diferentes fusos horários, como Japão e Cingapura, Lapa passou a se dedicar integralmente ao atendimento online, muitas vezes virando a noite para responder todos.

Foi em 2018, longe da pandemia, que surgiu a ideia de criar uma plataforma para centralizar os treinos. A proposta inicial foi simples: aumentar a capacidade de atender os alunos online, oferecendo aulas gravadas para atender à crescente demanda. Lapa lançou seus primeiros materiais de treino através da Hotmart, com três níveis de intensidade, atendendo desde iniciantes até os mais avançados. O nome “Academia do Foguete” nasceu ali, com um modelo de aulas ao vivo em estúdio com telão e professores interagindo com os alunos em tempo real.

Os planos para 2025

Outra decisão estratégica foi eliminar o plano mensal, disponível desde 2015. No lugar, foram lançados pacotes trimestrais, semestrais e anuais. O plano semestral (seis parcelas de 54 reais) é o mais vendido atualmente, enquanto o plano trimestral (três parcelas de 69 reais) tem mostrado crescimento recente.

“O plano mensal era confortável, mas gerava muita rotatividade. A gente quer aumentar a vida útil do aluno com a gente”, diz Lapa.

A mudança reflete uma necessidade comum no fitness digital: reduzir o churn e melhorar a previsibilidade de receita.

Embora o foco principal da empresa seja o digital, Lapa quer tirar do papel a ideia de um novo espaço físico ainda em 2025. O objetivo não é abrir uma academia tradicional, mas criar uma espécie de vitrine física da marca — um estúdio que funcione para gravações, eventos e experiências presenciais.

“Nosso negócio é digital, mas queremos um espaço físico que represente nossa marca e nos ajude a escalar ainda mais”, diz o fundador.

A busca por esse espaço, no entanto, tem sido difícil. A ideia é montar algo funcional, mas com estrutura suficiente para gerar conteúdo e oferecer uma presença de marca física.

Parcerias e expansão de método

Além da operação própria, a Academia Foguete tem ampliado sua atuação por meio de parcerias com grandes redes do setor, como Engenharia do Corpo e Panobianco. Nessas academias, o método Foguete será incorporado como parte do serviço, ampliando o alcance sem precisar abrir unidades próprias.

Lapa também se tornou sócio da The Simple Gym, no Rio de Janeiro, reforçando sua presença no mundo físico. A ideia é usar a força do modelo digital para alavancar outras marcas e consolidar o método como referência no setor.

Com a promessa de aulas ao vivo 24 horas por dia, em três idiomas e com base global, a Academia do Foguete quer virar referência mundial no segmento de fitness digital. Mas o plano não é simples. Exige escala, tecnologia, gestão de pessoas e, acima de tudo, qualidade de entrega.

“A gente é número 1 porque ninguém faz o que a gente faz. Nossa aula ao vivo, com interação, de hora em hora, é algo que nenhuma outra plataforma entrega no mundo”, afirma Lapa.