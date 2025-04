Santos x Bahia: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Santos e Bahia se enfrentam neste domingo, 6, às 20h30, no estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Sportv e no Premiere.

O Peixe, que busca uma campanha sólida para retornar ao protagonismo nacional, estreia diante da torcida. Já o Bahia, com um elenco reformulado, quer começar a competição somando pontos fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Bahia hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo Santos x Bahia hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (para assinantes do Sportv) ou pelo Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.