Das piscinas para a academia: Speedo lança equipamentos de musculação para faturar R$ 500 milhões

O mercado de academias no Brasil, o segundo maior do mundo, tem uma oportunidade de crescimento significativa, com apenas 5% da população frequentando essas unidades. Em um setor que movimenta cerca de 10 bilhões de reais por ano, mas ainda deixa de atingir grande parte da demanda, a Speedo vê um espaço crescente para suas operações. A marca, já reconhecida pela sua presença no segmento de esportes aquáticos, agora direciona sua atenção para o fornecimento de equipamentos para academias e outras instalações esportivas.

Com uma meta de faturar R$ 500 milhões até 2030, a Speedo está se posicionando como fornecedora de aparelhos de cardio e musculação, estabelecendo parcerias com algumas das maiores redes de academias do Brasil, como BlueFit, SellFit, Skyfit, Panobianco e Cia Athletica. O objetivo da empresa é reforçar sua presença no mercado fitness e entrar em 1.000 academias, impactando diretamente no ecossistema fitness ao mesmo tempo em que fortalece sua marca de acessórios e moda esportiva.

"Estamos apostando na nossa linha completa de Cardio Profissional e Musculação", afirma Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Multisport. "A estratégia simboliza o 'movimento anfíbio' da Speedo, expandindo nossa atuação além da água para outras áreas do esporte e do comportamento de lifestyle."

Expansão no mercado fitness

Ao longo de sua trajetória, a Speedo, há 46 anos no Brasil, ampliou sua linha de produtos, agora oferecendo soluções para academias, condomínios, hotéis e residenciais. Com uma cobertura nacional, a empresa já está em 40 mil pontos de revenda e tem o objetivo de estar presente em mil academias até 2030, o que representa uma expansão significativa de sua presença no setor fitness. A Speedo também está avaliando novas parcerias com redes de academias e acompanhando o crescimento de novos players do setor.

"Nosso foco é garantir a presença da Speedo em equipamentos de alta qualidade e em uma variedade de ambientes. A meta é integrar ainda mais a marca no cotidiano dos nossos consumidores, seja em academias ou em outros espaços de prática esportiva", explica Jalonetsky.

Além de seu portfólio de produtos voltados para o fitness, a Speedo também oferece itens para beach tennis, dermocosméticos e suplementos alimentares, com o intuito de solidificar a marca como uma referência no estilo de vida esportivo. Essa transição para um modelo mais amplo de lifestyle visa consolidar a marca entre os consumidores, criando uma conexão mais forte e duradoura com o público-alvo.

"Nosso objetivo é que, além de se vestirem com nossos produtos para a prática de esportes aquáticos ou fitness, os consumidores também possam encontrar nossos aparelhos nas academias, completando um ciclo de interação com a marca", completa o CEO.

Apesar do mercado promissor, o setor de academias no Brasil enfrenta desafios, como a mudança nos hábitos do consumidor e a competitividade do segmento. No entanto, a Speedo acredita que sua estratégia de diversificação e fornecimento de equipamentos de qualidade ajudará a superar esses obstáculos.

"Estamos focados em atender as principais redes de academias do país e contribuir para uma sociedade mais saudável e com autoestima fortalecida", conclui Jalonetsky. A empresa aposta na expansão do seu portfólio e na inovação dos produtos para se manter relevante em um mercado em constante evolução. A meta de atingir mil academias até 2030 reflete o compromisso da marca com uma cobertura nacional e com o fortalecimento contínuo da marca no setor fitness.