Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Mirassol e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 6, às 18h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol, São Paulo. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão exclusiva no Premiere.

Estreante na Série A, o Mirassol busca surpreender logo na sua primeira partida na elite. Já o Fortaleza, embalado pelas boas campanhas recentes, chega como favorito e quer começar o campeonato com vitória fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo Mirassol x Fortaleza hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 18h30, entre o Mirassol e Fortaleza terá transmissão ao vivo exclusiva no Premiere.

Como assistir online o jogo Mirassol x Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 18h30, entre Mirassol e Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.