PSG x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações do jogo amistoso

PSG e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, 1, às 7h, no estádio Nacional de Tóquio, no Japão. A partida é um amistoso de pré-temporada

Tentando apagar última temporada ruim, o PSG segue na série de amistosos de pré-temporada. Sob o comando do recém chegado, Luis Enrique, a equipe venceu apenas um jogo dos três amistosos que disputou até agora.

As incertezas ainda rondam os bastidores do clube. O francês Kylian Mbappé não viajou com a delegação e os rumores de uma possível saída aumentaram nas últimas semanas.

Neymar, que ficou fora de boa parte da temporada passada, pode ser escalado no time titular. O craque ainda busca ritmo de jogo após se recuperar da cirurgia realizada em março.

Do outro lado, a Inter de Milão, busca realizar uma boa temporada novamente. A equipe está na expectativa da estreia de Marcos Thuram, recém contratado pela equipe.

Neymar será titular no jogo de hoje?

Neymar deve ser titular no jogo contra a Inter de Milão. O craque ainda busca ritmo de jogo após se recuperar da cirurgia realizada em março.

Provável escalação do PSG contra a Inter de Milão.

Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos e Hernandez; Vitinha, Ugarte e Soler; Neymar, Ekitike e Asensio

Provável escalação do Inter de Milão contra o PSG

Stankovic; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Barella e Gosens; Lautaro Martínez e Thuram

Onde assistir ao vivo PSG x Inter de Milão

O jogo desta terça-feira, às 7h, entre PSG e Inter de Milão terá transmissão exclusiva no canal GOAT (Youtube)

Como assistir o jogo PSG x Inter de Milão online?

Você pode assistir a partida online através do canal GOAT (Youtube)

Qual é o próximo jogo do PSG ?

03/08 - Jeonbuk Hyundai x PSG - Amistoso

Qual é o próximo jogo do Inter de Milão ?

09/08 - Real Salzburg x Inter de Milão - Amistoso

