Flamengo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino

O Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira, 7 de junho, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e terá transmissão ao vivo no SporTV.

O Flamengo abre a 12ª rodada do Brasileirão Feminino em busca de consolidar sua recuperação na competição, enquanto o Grêmio retorna aos campos após mais de um mês de inatividade, lutando por uma vaga entre as oito equipes classificadas. O Flamengo ocupa atualmente a sexta posição com 17 pontos, vindo de quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas. O técnico Maurício Salgado terá que fazer pelo menos uma alteração na equipe devido à suspensão de Monalisa. Diferente do Grêmio, o Flamengo manteve sua sequência de jogos no campeonato.

O Grêmio, por sua vez, sofreu com mudanças drásticas na rotina em razão da tragédia climática no Estado, que levou ao adiamento de jogos e à interrupção dos treinamentos. A sede no Complexo da Ulbra tornou-se um abrigo importante na região de Canoas, forçando a equipe a treinar na PUC-RS e a concentrar-se no hotel temático Park Plaza 1903.nia Na 11ª posição com 12 pontos, o Grêmio busca retomar o ritmo de jogo e garantir uma vaga na zona de classificação.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Grêmio hoje pelo Brasileirão Feminino?

O jogo deste sexta-feira, 21h30, entre Flamengo e Grêmio terá transmissão ao vivo no SporTV.

Provável escalação do Flamengo

Provável escalação do Grêmio

