Jogos de hoje, terça-feira, 1; onde assistir e horários

Oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana 2023, terceira rodada da Copa do Mundo Feminina e amistosos de pré temporada são os destaques desta terça-feira de futebol.

Iniciando a fase de mata-mata das duas principais competições sul-americanas, cinco clubes brasileiros estarão em campo. Na Neo Química Arena, o Corinthians encara o Newell's Old Boys pela Copa Sul-Americana, buscando sair na frente no confronto. A equipe paulista chegou as oitavas após passar pela fase de Playoffs da competição.

Pela Libertadores, Fluminense, Internacional e Athletico PR iniciam sua caminhada no mata-mata. O Flu encara o Argentinos Juniors na Argentina, o Athletico PR enfrenta o Bolívar, e o Inter mede forças com o River em Buenos Aires.

Destaque também para os amistosos de pré-temporada europeia. O PSG de Neymar e cia. encara a finalista da última Champions League, a Inter de Milão. Em outro confronto, o Barcelona encara o Milan.

Onde assistir ao vivo aos jogos de de hoje; veja horários

Copa do Mundo feminina

04h - Portugal x Estados Unidos - SporTV e CazéTV (Youtube)

04h - Vietnã x Holanda - CazéTV (Youtube)

08h - China x Inglaterra - SporTV e CazéTV (Youtube)

08h - Haiti x Dinamarca - CazéTV (Youtube)

Libertadores da América

19h - Argentinos Junior x Fluminense - Paramount+

21h - Bolívar x Athlético-PR - ESPN 2 e Star+

21h - River Plate x Internacional - ESPN 4 e Star+

Copa Sul-Americana

19h - Libertad x Fortaleza - Paramount+

21h30 - Corinthians x Newell's Old Boys - SBT, ESPN e Star+

Amistoso de clubes

07h - PSG x Inter de Milão - Canal GOAT (Youtube)

23h59 - Milan x Barcelona - TNT e HBO Max

Brasileiro Série B

19h - Mirassol x Avaí - SporTV e Premiere

19h - Sampaio Corrêa x Botafogo-SP - SporTV e Premiere

21h30 - CRB x Atlético-GO - SporTV e Premiere

