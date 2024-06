Por que a VaideBet rescindiu o contrato de patrocínio com o Corinthians? A decisão foi tomada após a abertura de investigação da Polícia Civil sobre um possível repasse de parte do valor da comissão do acordo a uma empresa dita como 'laranja'

O contrato entre o Corinthians e VaideBet tinha validade até o fim de 2026, prevendo o pagamento de R$ 370 milhões (Redes Sociais/Reprodução)