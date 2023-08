Argentinos Juniors x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Argentinos Juniors e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 1, às 19h, no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, na Argentina. A partida é válida pelas oitavas de final da Libertadores.

Iniciando na fase de mata-mata da Libertadores, o Flu espera sair na frente no confronto de 180 minutos. O Tricolor carioca se classificou em primeiro no seu grupo, deixando o River Plate em segundo.

O técnico Fernando Diniz deve ir com força máxima para o confronto. Marlon e Yony González, que deixaram o campo no jogo contra Santos sentindo dores, viajaram com a delegação para a Argentina e podem ser opções.

Provável escalação do Fluminense contra o Argentino Juniors

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso (Léo Fernández); Keno, Arias, Germán Cano.

Onde assistir ao vivo Argentinos Juniors x Fluminense pela Libertadores

O jogo desta terça-feira, às 19h, entre Argentinos Juniors e Fluminense terá transmissão exclusiva no Paramount+

Como assistir o jogo Argentinos Juniors x Fluminense pela Libertadores online?

Você pode assistir a partida online através da plataforma Paramount+

Qual é o próximo jogo do Fluminense ?

05/08 - Fluminense x Palmeiras - Brasileirão Série A

