Corinthians x Newell's Old Boys: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Corinthians e Newell's Old Boys se enfrentam nesta terça-feira, 1, às 21h30, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pelas oitavas de final da Sul-Americana.

Após vencer o Vasco pelo Brasileirão no fim de semana, o Corinthians retoma as atenções a competição internacional. A equipe vem embalada com sete jogos de invencibilidade e caso vença, conquista sua terceira vitória consecutiva.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não deve ir com o time 100% titular. Recém-contratado, Lucas Veríssimo pode fazer a estreia nessa partida.

Provável escalação do Corinthians contra o Newell's Old Boys

Carlos Miguel, Rafael Ramos (Caetano), Bruno Méndez, Murillo e Matheus Bidu; Giuliano, Fausto Vera, Matheus Araújo e Adson (Ruan Oliveira); Róger Guedes (Biro) e Felipe Augusto.

Onde assistir ao vivo Corinthians x Newell's Old Boys pela Sul-Americana

O jogo desta terça-feira, às 21h30, entre Corinthians e Newell's Old Boys terá transmissão exclusiva no SBT, ESPN e Star+

Como assistir o jogo Corinthians x Newell's Old Boys pela Sul-Americana online?

Você pode assistir a partida online através da plataforma Star+

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?

05/08 - Internacional x Corinthians - Brasileirão Série A

