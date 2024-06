GP do Canadá de F1 2024: horários e onde assistir ao vivo

Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega à nona etapa da temporada 2024, com o circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, Canadá. Sede do Grande Prêmio do Canadá, a pista recebe a categoria com expectativas altas, duas semanas após o GP de Mônaco, vencido pelo piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

O GP do Canadá de 2024 promete ser emocionante, com Max Verstappen (Red Bull) liderando o campeonato com 169 pontos. Ele é seguido por Charles Leclerc (Ferrari) com 138 pontos, e pelo inglês Lando Norris (McLaren), que soma 113 pontos. A Pirelli disponibilizou os compostos C3, C4 e C5, os mais macios, para a corrida, o que deve influenciar as estratégias das equipes.

Como assistir ao GP do Canadá de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horários dos treinos, classificação e corrida do GP do Canadá de F1 2024

Treino Livre 1 : sexta-feira, 07 de junho, às 14h30; Onde assistir: Bandsports, Band.com.br, Bandplay e App F1TV Pro .

: sexta-feira, 07 de junho, às 14h30; Onde assistir: . Treino Livre 2 : sexta-feira, 07 de junho, às 18h; Onde assistir: Bandsports, Band.com.br, Bandplay e App F1TV Pro .

: sexta-feira, 07 de junho, às 18h; Onde assistir: . Treino Livre 3 : sábado, 08 de junho, às 13h30; Onde assistir: Bandsports, Band.com.br, Bandplay e App F1TV Pro .

: sábado, 08 de junho, às 13h30; Onde assistir: . Classificação : sábado, 08 de junho, às 17h; Onde assistir: Band, Bandsports, Band.com.br, Bandplay e App F1TV Pro .

: sábado, 08 de junho, às 17h; Onde assistir: . Corrida : domingo, 09 de junho, às 15h; Onde assistir: Band, Band.com.br, Bandplay e App F1TV Pro .

: domingo, 09 de junho, às 15h; Onde assistir: . Reprise da corrida: domingo, 09 de junho, às 22h; Onde assistir: Bandsports.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

: Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

: Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

: Lewis Hamilton e George Russell Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

: Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

: Lando Norris e Oscar Piastri Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

: Fernando Alonso e Lance Stroll Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg RB (ex-AlphaTauri): Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1

GP do Canadá - Circuito Gilles Villeneuve - 07/06 a 09/06 - 15h

- Circuito Gilles Villeneuve - 07/06 a 09/06 - 15h GP da Espanha - Circuito de Barcelona-Catalunha - 21/06 a 23/06 - 10h

- Circuito de Barcelona-Catalunha - 21/06 a 23/06 - 10h GP da Áustria - Circuito RB Ring - 28/06 a 30/06 - 10h

- Circuito RB Ring - 28/06 a 30/06 - 10h GP da Inglaterra - Circuito de Silverstone - 05/07 a 07/07 - 11h

- Circuito de Silverstone - 05/07 a 07/07 - 11h GP da Hungria - Circuito Hungaroring - 19/07 a 21/07 - 10h

- Circuito Hungaroring - 19/07 a 21/07 - 10h GP da Bélgica - Circuito de Spa-Francorchamps - 26/07 a 28/07 - 10h

- Circuito de Spa-Francorchamps - 26/07 a 28/07 - 10h GP da Holanda - Circuito de Zandvoort - 23/08 a 25/08 - 10h

- Circuito de Zandvoort - 23/08 a 25/08 - 10h GP da Itália - Autódromo Nacional de Monza - 30/08 a 01/09 - 10h

- Autódromo Nacional de Monza - 30/08 a 01/09 - 10h GP do Azerbaijão - Circuito de Baku - 13/09 a 15/09 - 8h

- Circuito de Baku - 13/09 a 15/09 - 8h GP de Singapura - Circuito de Marina Bay - 20/09 a 22/09 - 9h

- Circuito de Marina Bay - 20/09 a 22/09 - 9h GP dos Estados Unidos - Circuito das Américas - 18/10 a 20/10 - 16h

- Circuito das Américas - 18/10 a 20/10 - 16h GP do México - Autódromo Hermanos Rodríguez - 27/10 a 27/10 - 17h

- Autódromo Hermanos Rodríguez - 27/10 a 27/10 - 17h GP de São Paulo - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) - 01/11 a 03/11 - 14h

- Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) - 01/11 a 03/11 - 14h GP de Las Vegas - Circuito de Las Vegas - 21/11 a 23/11 - 3h

- Circuito de Las Vegas - 21/11 a 23/11 - 3h GP do Catar - Circuito Internacional de Lusail - 29/11 a 01/12 - 14h

- Circuito Internacional de Lusail - 29/11 a 01/12 - 14h GP de Abu Dhabi - Circuito de Yas Marina - 06/12 a 08/12 - 10h

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.