Programação do Rio Open: Alcaraz x Lajovic e Marcelo Melo nas duplas são destaques desta sexta-feira

Em quase três horas de partida, Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, teve de colocar todo seu talento em quadra para superar o italiano Fabio Fognini e confirmar a ida às quartas de final. O espanhol viu Fognini virar um set quase perdido decidido apenas no tie break, mas conseguiu a virada e a vitória por 2 a 1 (6/7 (5), 6/2 e 6/4). Nesta sexta-feira, ele tentará confirmar o favoritismo diante do sérvio Dulsan Lajovic, que derrotou o compatriota Laslo Djere por 6/2 e 6/4.

— Foi um jogo muito longo. Acho que, no fim, eu estava um pouco melhor fisicamente —disse Alcaraz, após o jogo.

Na quadra 1, o brasileiro Marcelo Melo, único representante do país vivo no torneio, venceu, ao lado do colombiano Juan Sebastian Cabal, a dupla argentina Tomas Martin Etcheverry e Diego Schwartzman por 6/1 e 6/2. Agora, eles enfrentam a dupla francesa Sadio Doumbia/Fabien Reboul.

Programação de sexta-feira, 24 de fevereiro, do Rio Open

Quadra Guga Kuerten 16:30/18h

Hugo Dellien (BOL) x Cameron Norrie (GBR)

Carlos Alcaraz (ESP) x Dusan Lajovic (SER)

Nicolas Jarry (CHI) x Sebastian Baez (ARG)

Quadra 1, 16h/19h30

Albert Ramos-Vinola (ESP) x Bernabe Zapata Miralles (ESP)

Maximo Gonzales (ARG)/Andres Molteni (ARG) x Francisco Cabral (POR)/Horacio Zeballos (ARG)

Sadio Doumbia (FRA)/Fabien Reboul (FRA) x Juan Sebastian Cabal (COL)/Marcelo Melo (BRA)</