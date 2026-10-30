Black Friday EXAME Saint Paul oferece 10 anos de acesso a todos os MBAs em uma única compra

A atualização profissional deixou de estar associada a uma única etapa da carreira. Para profissionais que buscam uma promoção, coordenadores que precisam desenvolver habilidades de gestão e executivos que enfrentam novas demandas do mercado, a educação continuada pode representar uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo.

É nesse contexto que a Black Friday EXAME Saint Paul apresenta uma condição especial: ao se matricular no MBA em Inteligência Artificial para Negócios, o aluno recebe dez anos de acesso aos seis MBAs online da instituição, mediante um único investimento.

A oferta reúne diferentes possibilidades de especialização em uma mesma condição comercial. Em vez de contratar uma pós-graduação por vez, o profissional pode acessar formações em diferentes áreas ao longo de uma década.

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Quais MBAs estão incluídos na oferta?

A condição contempla seis MBAs da EXAME Saint Paul, com formações voltadas a diferentes competências exigidas no ambiente corporativo.

Entre as áreas contempladas estão:

A proposta permite que o profissional amplie sua formação de acordo com as mudanças em suas responsabilidades e objetivos de carreira. Um analista interessado em assumir uma posição de coordenação, por exemplo, pode buscar conhecimentos em gestão e liderança. Já um gerente que deseja participar de projetos de transformação digital pode aprofundar seus conhecimentos em inteligência artificial.

Essa possibilidade também atende a profissionais que já ocupam posições de liderança e precisam combinar conhecimentos técnicos, financeiros e estratégicos para tomar decisões.

Aprendizado contínuo acompanha as mudanças do mercado

O conceito de lifelong learning, ou aprendizado ao longo da vida, ganhou espaço nas discussões sobre desenvolvimento profissional. A ideia é que a formação não termine com a graduação ou com uma especialização, mas acompanhe as transformações das atividades e das competências exigidas pelas empresas.

O avanço da inteligência artificial, a digitalização dos negócios e as mudanças nos modelos de gestão ampliaram a necessidade de atualização em diferentes áreas.

Nesse cenário, o acesso a formações complementares pode ajudar profissionais a desenvolver repertório para assumir novas responsabilidades, migrar de área ou acompanhar mudanças dentro da própria função.

A possibilidade de acessar diferentes MBAs durante dez anos também oferece flexibilidade para organizar os estudos conforme as necessidades de cada momento da carreira.

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