Black Friday EXAME Saint Paul oferece 10 anos de acesso a todos os MBAs em uma única compra
Jornalista
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15h34.
A atualização profissional deixou de estar associada a uma única etapa da carreira. Para profissionais que buscam uma promoção, coordenadores que precisam desenvolver habilidades de gestão e executivos que enfrentam novas demandas do mercado, a educação continuada pode representar uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo.
É nesse contexto que a Black Friday EXAME Saint Paul apresenta uma condição especial: ao se matricular no MBA em Inteligência Artificial para Negócios, o aluno recebe dez anos de acesso aos seis MBAs online da instituição, mediante um único investimento.
A oferta reúne diferentes possibilidades de especialização em uma mesma condição comercial. Em vez de contratar uma pós-graduação por vez, o profissional pode acessar formações em diferentes áreas ao longo de uma década.
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A condição contempla seis MBAs da EXAME Saint Paul, com formações voltadas a diferentes competências exigidas no ambiente corporativo.
Entre as áreas contempladas estão:
A proposta permite que o profissional amplie sua formação de acordo com as mudanças em suas responsabilidades e objetivos de carreira. Um analista interessado em assumir uma posição de coordenação, por exemplo, pode buscar conhecimentos em gestão e liderança. Já um gerente que deseja participar de projetos de transformação digital pode aprofundar seus conhecimentos em inteligência artificial.
Essa possibilidade também atende a profissionais que já ocupam posições de liderança e precisam combinar conhecimentos técnicos, financeiros e estratégicos para tomar decisões.
O conceito de lifelong learning, ou aprendizado ao longo da vida, ganhou espaço nas discussões sobre desenvolvimento profissional. A ideia é que a formação não termine com a graduação ou com uma especialização, mas acompanhe as transformações das atividades e das competências exigidas pelas empresas.O avanço da inteligência artificial, a digitalização dos negócios e as mudanças nos modelos de gestão ampliaram a necessidade de atualização em diferentes áreas.
Nesse cenário, o acesso a formações complementares pode ajudar profissionais a desenvolver repertório para assumir novas responsabilidades, migrar de área ou acompanhar mudanças dentro da própria função.
A possibilidade de acessar diferentes MBAs durante dez anos também oferece flexibilidade para organizar os estudos conforme as necessidades de cada momento da carreira.