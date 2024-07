Primeiros treinos no rio Sena são cancelados devido à má qualidade da água

As sessões de treinamento programadas para este domingo no rio Sena, em Paris, para as competições que ocorrerão no local durante os Jogos Olímpicos, foram canceladas devido à má qualidade da água.

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (OCOG), juntamente com a Federação Internacional de Triatlo e as autoridades locais, decidiram suspender os treinos após as chuvas de sexta-feira e sábado porque os "níveis de água não apresentavam garantias suficientes".

Em comunicado, as partes não especificaram as taxas de E.Coli e enterococos, que são as bactérias monitoradas no controle da qualidade da água do rio, um dos grandes desafios ainda enfrentados pelas competições dos Jogos Olímpicos de Paris.

O problema do Rio Sena

O rio foi escolhido para sediar o evento de natação do triatlo em 30 de julho para os homens, 31 de julho para as mulheres e 5 de agosto para o revezamento misto, assim como as maratonas de águas abertas masculinas e femininas em 31 e 5 de agosto, como parte da estratégia de Paris de tornar os locais mais emblemáticos da capital a peça central dos Jogos.

O problema é que não há garantias plenas de que essas competições poderão ser realizadas no rio, apesar de as autoridades francesas terem investido 1,4 bilhão de euros desde 2016 em um plano ambicioso para melhorar a qualidade da água e possibilitar o banho no trecho que atravessa Paris a partir do verão de 2025, algo que não era possível há um século.

No dia 17 de julho, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, tomou banho diante das câmeras e de dezenas de jornalistas com o chefe do Comitê Organizador de Paris 2024, Tony Estanguet, e o prefeito (representante do governo) da região de Ile-de-France, para mostrar que era possível. No entanto, na sexta-feira, descobriu-se que a água não atendia às condições sanitárias naquele dia, de acordo com os critérios estabelecidos pelas autoridades de saúde no ano passado.