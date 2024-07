Nadadora do Brasil está de fora dos Jogos por deixar Vila Olímpica sem autorização

Neste sábado, 27, os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos foram punidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização na noite de sexta-feira.

Santos levou uma advertência, mas Vieira foi desligada da delegação e está de fora das Olimpíadas de Paris 2024.

Segundo a nota, a atleta teria agido de forma desrespeitosa e agressiva, contestando a decisão feita em conjunto com a comissão técnica da natação, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e o próprio COB.

Histórico de agressões

No final de maio, Ana Carolina teria dado um tapa em uma das colegas do clube Pinheiros, Jhennifer Conceição, após a realização da competição Troféu Brasil de Natação. Vieira tinha garantido o bronze e Conceição, o ouro.

Segundo coluna do Uol, as duas foram chamadas junto com Nichelly Lysy (prata) para gravar um vídeo de comemoração para as redes sociais. O que era para ser um momento descontraído acabou em briga. Ana deu um tapa em Jhennifer e, de acordo com relatos ouvidos pela coluna, teria até esfregado a cara da campeã em uma grade.

Veja a nota completa do COB

"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu neste sábado, 27, um comunicado do Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, com a informação de que os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina.

Com isso, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira.

Além desse fato, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação.

Assim, o atleta Gabriel Santos foi punido com a pena de advertência e a atleta Ana Carolina Vieira, com a pena de desligamento da delegação. Ela retornará ao Brasil imediatamente."