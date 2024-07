Prefeita de Paris mergulha no Rio Sena antes dos Jogos Olímpicos

Em um gesto simbólico para destacar a limpeza do Rio Sena, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, mergulhou nas águas do rio na quarta-feira, 17, demonstrando que ele está pronto para receber competições de natação em águas abertas e triatlo durante as Olimpíadas de 2024, além da cerimônia de abertura que ocorrerá no rio em breve. As informações são da AP.

Com roupa de mergulho e óculos, Hidalgo entrou no Sena perto da Prefeitura de Paris e da Catedral de Notre Dame. Ela foi acompanhada pelo chefe do Paris 2024, Tony Estanguet, e pelo principal representante do governo na região de Paris, Marc Guillaume, além de nadadores de clubes locais.

Este mergulho faz parte de uma iniciativa mais ampla para mostrar a melhoria na qualidade da água do Sena antes dos Jogos Olímpicos, que começam em 26 de julho com uma cerimônia ao ar livre, incluindo um desfile de atletas em barcos no rio. Testes diários de qualidade da água no início de junho indicaram níveis inseguros de bactérias E. coli, mas houve melhorias recentes.

A natação no Sena foi proibida por mais de cem anos. Desde 2015, os organizadores investiram US$ 1,5 bilhão (aproximadamente R$ 8,14 bilhões) para preparar o rio para as Olimpíadas e assegurar que os parisienses tenham um Sena mais limpo após os Jogos. As obras incluíram a construção de um grande reservatório subterrâneo de água no centro de Paris, a renovação da infraestrutura de esgoto e a modernização das estações de tratamento de águas residuais.

Macron não vai nadar

O presidente da França, Emmanuel Macron, que havia prometido participar do mergulho no Sena, não comparecerá devido a uma crise política após a convocação de eleições parlamentares antecipadas no mês passado.

O Sena será utilizado para a natação do triatlo olímpico nos dias 30 e 31 de julho e 5 de agosto, bem como para a natação em águas abertas nos dias 8 e 9 de agosto.

No último sábado (13), a Ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, tornou-se a primeira figura pública a mergulhar no Sena, com vídeos dela escorregando em uma passarela para a água enquanto vestia um traje de mergulho completo viralizando nas redes sociais.

Nos últimos anos, a capital francesa investiu bilhões de euros em infraestrutura para melhorar a qualidade do Sena, incluindo a construção de um grande reservatório subterrâneo para captar o excesso de água da chuva. Este projeto é uma das várias iniciativas destinadas a impedir que esgoto contaminado chegue ao rio. Apesar desses esforços, episódios recentes de chuva intensa elevaram os níveis de E. coli, colocando em dúvida a possibilidade de realizar as competições aquáticas conforme planejado.