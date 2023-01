Presidente do Corinthians revela que fez proposta para contratar Cristiano Ronaldo

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, afirmou nesta sexta-feira, 6, que o clube paulista fez uma proposta para contratar o atacante Cristiano Ronaldo. A informação foi revelada em entrevista ao programa da Bandeirantes "Donos da Bola".

Segundo o dirigente, o clube fez uma proposta de salário igual ao que o jogador recebia no Manchester United com contrato de dois anos. A ideia era viabilizar a contratação com apoio de patrocinadores.

"Fizemos uma proposta há muito tempo, desde que começou a confusão no Manchester. Lógico que é muito difícil. É o Corinthians, por que não tentar? Conversei com Jorge Mendes algumas vezes e agora por outra pessoa enviamos uma proposta. Fiz a proposta e torci até para não aceitar. Brincadeira, a gente tinha muitas empresas, nossos patrocinadores... Um jogador desse tamanho se paga", explicou Duílio.

Duílio disse que outros jogadores com carreira de sucesso na Europa também foram procurados pelo o clube paulista. Luis Suárez, contratado pelo Grêmio, e Cavani quase foram reforços do Corinthians. "Suárez foi um que a gente conversou no meu primeiro ano (2021). Depois, com Yuri Alberto, não fazia sentido tentar trazê-lo. Cavani também ficamos muito perto, muitas vezes falei com o irmão, com ele, fizemos algumas conferências, a gente tenta. O não a gente já tem. Por que não trazer um grande nome para o futebol brasileiro? Está aí o Suárez que vai jogar no Grêmio, é legal para o futebol brasileiro. A gente tem que pensar grande", afirmou.

O craque português foi apresentado como jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, no início da semana. Na coletiva, CR7 revelou que recebeu proposta de diversos países, inclusive do Brasil. "Posso dizer que tive muitas oportunidades na Europa, em vários clubes, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, até em Portugal, muitos clubes tentaram, mas escolhi esse clube para desenvolver não só o futebol, mas outras partes da sociedade. Sei o que quero e o que não quero", disse o atleta.

Com a transferência, Ronaldo se tornou o valor mais bem pago do mundo. O gajo receberá cerca de 200 milhões de euros (1,1 bilhão de reais) por temporada, vencimento quase três vezes maior que os de Messi e Neymar no PSG. O montante deve ser atingido com bônus e incentivos publicitários. A contratação tem como plano de fundo a intenção dos sauditas em sediar uma Copa do Mundo no país.

