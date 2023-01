Não é Neymar: veja quem é o brasileiro mais valioso do mercado da bola

Além da partida em campo, os jogadores tbm são disputados financeiramente. Janela após janela de transferências, atletas brasileiros que antes eram muito valorizados, acabam perdendo seu valor de mercado.

De acordo com uma lista divulgada pelo jornalista Marcelo Hazam, no programa "De Primeira" da UOL, Vini Jr é o brasileiro mais valioso do mercado. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, está avaliado em US$ 143 milhões, algo em torno dos R$ 770 milhões.

Em segundo lugar aparece Antony do Manchester United, com US$ 123 milhões, seguido de Rodrygo, também do Real Madrid, por R$ 104 milhões. Neymar, que a uma década é o principal jogador da seleção brasileira, apareceu apenas em oitavo, com US$ 72 milhões.

Também aparecem o atacante Martinelli do Arsenal, com 92 milhões; Casemiro, multi campeão pelo Real Madrid, com US$ 91 milhões e Richarlison com US$ 80 milhões. Nas últimas posições aparecem Eder Militão e Gabriel Jesus com US$ 70 e US$ 67 milhões, respectivamente.

Quais os jogadores brasileiros mais caros?

Vinícius Júnior - US$ 143 milhões

- US$ 143 milhões Antony - US$ 123 milhões

- US$ 123 milhões Rodrygo - US$ 104 milhões

- US$ 104 milhões Martinelli - US$ 92 milhões

- US$ 92 milhões Casemiro - US$ 91 milhões

- US$ 91 milhões Richarlison - US$ 80 milhões

- US$ 80 milhões Raphinha - US$ 74 milhões

- US$ 74 milhões Neymar - US$ 72 milhões

- US$ 72 milhões Eder Militão - US$ 70 milhões

- US$ 70 milhões Gabriel Jesus - US$ 67 milhões

