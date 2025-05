Pré-convocação de Ancelotti tem seis jogadores do Flamengo

A pré-convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira teve seis jogadores do Flamengo: Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro. No sábado, a CBF enviou comunicados aos clubes solicitando a liberação dos atletas. A lista final, com 23 nomes, será anunciada pelo italiano no dia 26, no Rio de Janeiro.

Fabrício Bruno, ex-Flamengo e atualmente no Cruzeiro, e Oscar, do São Paulo, também estão na pré-lista. O Brasil enfrentará o Equador em Guayaquil no dia 5 de junho e o Paraguai na Arena Corinthians, em São Paulo, no dia 10.

De acordo com as exigências da Fifa, os clubes devem ser avisados com 15 dias de antecedência para garantir a presença dos convocados. A CBF cumpriu essa determinação no sábado.

Ancelotti definiu a pré-lista em encontros com Rodrigo Caetano, diretor de seleções, e Juan, coordenador técnico, ao longo da semana em Madri. Essa lista inicial de 50 jogadores será reduzida a 23 na apresentação oficial. Em março, a CBF divulgou uma convocação com 52 nomes, mas desta vez optará pelo sigilo.

Dos jogadores do Flamengo, Wesley, Léo Ortiz e Gerson participaram da última Data Fifa sob o comando de Dorival Júnior, enquanto Danilo foi cortado. Alex Sandro esteve na pré-lista, mas não foi chamado na lista final.

Retorno de Pedro

Pedro retorna à Seleção após oito meses afastado. O centroavante foi convocado para os jogos de setembro de 2024 contra Equador e Paraguai, mas sofreu uma grave lesão no joelho durante os treinamentos em Curitiba.

A era Carlo Ancelotti na Seleção começará com a convocação oficial no dia 26, no Rio de Janeiro. O primeiro treino está agendado para 2 de junho, no CT Joaquim Grava, do Corinthians.