Por que Papa Leão XIV é 'sinal divino' de título da NBA para os fãs dos Knicks, como Spike Lee

À frente nas semifinais da Conferência Leste, com placar parcial de 2 a 0 sobre o Boston Celtics, o New York Knicks parece, enfim, "abençoado" na disputa pelo título da NBA. Pelo menos é nisso que acreditam vários fãs do time de basquete, como o cineasta Spike Lee.

Para eles, aliás, a eleição do cardeal Robert Francis Prevost como sucessor do Papa Francisco, primeiro chefe católico nascido nos Estados Unidos que escolheu o nome papal Leão XIV, seria mais um "sinal divino" do bom momento.

"Que bênção sagrada. Os Knickerbockers vão ganhar a NBA 2024/25. É um sinal de Deus. Que Deus os abençoe. E essa é a pura verdade", postou Spike Lee no Instagram, com uma foto do líder católico.

O otimismo de Spike Lee e outros torcedores tem por trás uma coincidência na trajetória do Papa Leão XIV e de alguns dos principais jogadores do Knicks.

O novo Pontífice é alma mater da Universidade Villanova, a única universidade católica agostiniana dos Estados Unidos, enquanto três astros do time — Jalen Brunson, Josh Hart e Mikal Bridges — jogaram pelo Villanova nos tempos de NCAA.

O Santo Padre, inclusive, é um dos ilustres fãs dos Wildcats, como o time de basquete universitário é conhecido no país. Leão XVI compartilhou pelo X um post sobre a vitória da equipe na NCAA, em 2016.

Fãs mais cautelosos apontaram que Prevost é oriundo de Chicago, terra do Chicago Bulls, embora o time do lendário Michael Jordan não esteja nos playoffs desta vez.