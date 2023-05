Pato no São Paulo: o que esperar da terceira passagem do jogador pelo clube?

Alexandre Pato voltará a jogar pelo São Paulo mais uma vez. O atacante, de 33 anos, já teve duas passagens pelo time — agora comandado por Dorival Júnior — e embarca em sua terceira sob grande animação. Ele vestirá a camisa número 12.

“Pato é uma figura muito bem-vinda ao São Paulo. Sempre teve portas abertas. Tudo começou com ele chegando aqui para fazer recuperação de lesão. Sentimos o foco em sua recuperação. Carinho dele pela instituição, pelos jogadores. O São Paulo, dentro de suas atribuições, chegou a um denominador comum”, disse o presidente do clube, Julio Casares, em um evento voltado para jornalistas nesta terça-feira, 30.

Pato: “Estar aqui é uma emoção grande. Acho que tem algo para acontecer nessa terceira passagem. Só tenho que agradecer a todos, o São Paulo me deu tudo o que eu precisava. Quero vestir a camisa e representar o carinho do torcedor e do clube”.#PatoÉTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪… pic.twitter.com/Zkg2YCtnEA — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 30, 2023

Pato ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, que o deixou um bom tempo de fora dos campos. Mas já está treinando com os colegas do tricolor paulista nos gramados e deve ter sua estreia nos próximos 15 dias.

"Minha conversa com o Dorival hoje foi rápida. 'Pato, faz o gol'. Eu falei: 'beleza'. Vamos dar tempo ao tempo, tenho de respeitar o processo. Hoje foi meu segundo dia. Vou trabalhar duro, o meu melhor. Minha vontade é jogar, ganhar títulos, fazer gols, marcar meu nome na história do São Paulo”, disse o jogador no evento. "De tudo o que passei, as provações até agora, e chegar aqui com essa oportunidade... Eu me sinto como aos 18 anos".

Estreia no time

Durante a coletiva, nem Dorival nem Pato marcaram uma data para a estreia do atleta nos campos. No entanto, a expectativa é que ele já apareça no Morumbi nesta quinta-feira, 6 de junho, para disputar a classificação das quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo vai jogar às 19h30 contra o Sport Recife.

"Eles vão me dando feedback, a data não é o principal agora, mas a adaptação", falou o atleta na coletiva.

Pato fez o primeiro treino com a equipe do São Paulo na última segunda-feira, 29. A posição do jogador dentro do time ainda não foi divulgada.

Dos Estados Unidos de volta ao São Paulo

Pela terceira vez jogando no tricolor paulista, Pato acredita que seu amadurecimento será importante para um bom desempenho na equipe.

"Quando eu escolhi sair do São Paulo naquela época, queria um lugar para morar em paz, jogar, receber salário e me divertir. Mas, infelizmente, no primeiro jogo eu vou e me machuco. Voltei, fazendo gol, assistências, mas logo em seguida eu me machuco outra vez", falou sobre a ida aos Estados Unidos.

"Eu estou com a mesma motivação de quando comecei a jogar. Está diferente o meu amadurecimento. A minha entrega, meu amor pelo São Paulo, não vai mudar. O São Paulo é mais que especial, não vejo a hora de jogar. Precisava vestir a camisa, é diferente de todos os clubes que passei", finalizou.