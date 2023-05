São Paulo anuncia projeto no metaverso com experiências exclusivas e benefícios aos torcedores

O São Paulo Futebol Clube (SPFC) anunciou na última segunda-feira, 22 a entrada do clube no “Futebol do Alphaverse”, área dedicada ao esporte mais popular do mundo na plataforma de metaverso Alphaverse. O projeto pioneiro no Brasil é uma parceria entre o Inova.São, hub de inovação do gigante brasileiro criado em 2022, e a CBI (Crypto Blockchain Industries), empresa francesa que atua em diversos segmentos da tecnologia.

De acordo com o clube, os são-paulinos que ingressarem no mundo virtual terão acesso a uma série de experiências, como conteúdos audiovisuais, realidade virtual e jogos, além de premiações reais.

No Alphaverse, os torcedores contarão ainda com uma versão em 3D do Estádio do Morumbi e também poderão adquirir assentos para usufruir de experiências exclusivas nesse ambiente, além de benefícios reais, como ingressos para jogos, camisas autografadas e tokens não fungíveis (NFTs), por exemplo.

SPFC no metaverso

O projeto contempla ainda versões virtuais do Centro de Formação de Atletas (CFA) Presidente Laudo Natel, localizado em Cotia (SP), região metropolitana de São Paulo, e do Memorial do São Paulo FC, estruturas que deverão ser concluídas para a temporada 2023-2024, baseada no calendário do futebol europeu, de acordo com o cronograma de implantação do projeto.

Ao falar da parceria com a CBI, o Executivo de Inovação do Tricolor, Wladimir Castro, salientou que “um dos principais focos do Inova.São é desenvolver soluções inovadoras e inéditas, que permitam gerar novas fontes de receitas para o clube.

“Estamos muito motivados em trabalhar com a CBI e sua equipe de especialistas em Web3 e videogames, pois além de desenvolver experiências inéditas para os torcedores são-paulinos, no universo virtual Alphaverse e também na vida real, representa uma nova fonte de receita para o São Paulo, que está recebendo um valor fixo pela comercialização dos seus espaços no ambiente virtual e também ficará com um percentual das vendas dos ativos e experiências do SPFC no Alphaverse”, completou o dirigente.

Por sua vez, o CEO da CBI, Frederic Chesnais, afirmou que “juntar forças com o São Paulo é uma honra e um marco importante para a Crypto Blockchain Industries, além de um símbolo de nosso compromisso com a excelência. Estamos empolgados por fazer uma parceria com um clube tão grande e ansiosos para aprimorar a experiência do torcedor.”

