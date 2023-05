Confira os jogos de hoje, quarta-feira, 31; onde assistir ao vivo e horários

As oitavas de final da Copa do Brasil e a final da Europa League são os destaques desta quarta-feira de futebol.

Hoje é dia de movimentação na Copa do Brasil, com jogos decisivos para quem pretende passar para a próxima fase do campeonato. O Corinthians, vindo de uma temporada mais fraca, precisa marcar três gols de diferença para avançar, um feito bem difícil para o clube. O Sport, disputando com o São Paulo, segue também um cenário complexo: enfrentar o tricolor paulista dentro de casa, após perder por 2 a 0 na Ilha do Retiro.

Ainda nos times paulistas, o Santos terá uma partida decisiva para avançar no campeonato: se levar a vitória contra o Bahia, por qualquer resultado, já estará classificado. E o Palmeiras, que abriu o "mata-mata" com 3 a 0 contra o Fortaleza, não deve enfrentar nenhuma dificuldade na noite desta quarta-feira.

Apesar da derrota em casa, o Internacional ainda tem chance de passar para as quartas de finais contra o América-MG; o jogo será na Beira-Rio. Não dá para dizer o mesmo do Botafogo: o clube, que estava quase garantindo a vitória contra o Athlético-PR, acabou perdendo de virada por 3 a 2 na última quarta-feira, 17. No jogo de hoje, terá que garantir um bom resultado para não ficar de fora da Copa do Brasil.

A final da Europa League acontece no Puskás Arena, localizado em Budapeste (Hungria). O time Sevilla chega com sede de fazer história: se vencer, terá sua sétima final seguida de vitórias na Europa League. Roma também vem em clima de virada, em uma final que será acirrada para ambos os clubes.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

19h - Bahia x Santos - SporTV 3 e Premiere

19h - Fortaleza x Palmeiras - SporTV e Premiere

20h - Cruzeiro x Grêmio - Amazon Prime Video e Premiere

21h30 - Botafogo x Athletico - TV Globo, SporTV 3, Amazon Prime Video e Premiere

21h30 - Corinthians x Atlético-MG - TV Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Premiere

21h30 - Internacional x América-MG - Premiere

Europa League (final)

16h - Sevilla x Roma - SBT, TV Cultura, ESPN e Star+

Copa do Mundo sub-20

14h30 - Brasil x Tunísia - SporTV

18h - Inglaterra x Itália - SporTV 2

Copa Verde

20h - Goiás x Paysandu - TV Brasil

