Pan-Americano: Bárbara Domingos conquista ouro no individual geral da ginástica rítmica

Bárbara Domingos é a primeira brasileira a conquistar o ouro no individual geral da ginástica rítmica em Jogos Pan-Americanos. A façanha é só o começo: ela ainda terá quatro finais por aparelhos entre sexta-feira, 3 e sábado, 4.

Nesta quinta-feira, 2, ela superou a americana Evita Griskenas, que ficou com a prata, e a brasileira Maria Eduarda Alexandre, de apenas 16 anos, que foi bronze. Barbara somou 129,550 pontos, contra 127,400 de Evita, que defendia o título, e 127,250 da estreante Maria Eduarda. A brasileira Geovanna Santos terminou em sexto, com 118,950.

"Fiquei emocionada no pódio, lembrei que há um ano e meio eu estava no centro cirúrgico, para operar o quadril, e não sabia se ia performar da mesma forma ou se até mesmo chegaria numa Olimpíada", disse a campeã, que já tem vaga garantida em paris-2024.

"Foi um choro de alívio e gratidão. Lima-2019 quando fui prata na fita foi um divisor de águas na minha carreira e agora, depois desse ouro, eu quero mais".

Até então, o melhor resultado do Brasil nesta prova, única disputada em Olimpíada, havia sido um bronze de Natália Gaudio, em Lima-2019. O individual geral é a soma das notas dos quatro aparelhos: bola, maças, arco e fita.

Bárbara fez excelente apresentação na fita, a melhor de todas, com 32.150. Esse é o seu melhor aparelho. Nas maças, com 32.200, terminou em segundo atrás apenas da brasileira Maria Eduarda Alexandre, 32.350.

Na véspera, no arco, havia somado 32.000, seu pior desempenho, atrás da americana Evita Griskenas, com 32.800, de Maria Eduarda, com 33.550 e da mexicana Marina Malpica, com 32.650. Na bola, foi perfeita e liderou com 33.200.

Conjunto também é campeão

O segundo ouro do dia veio com o conjunto do Brasil, formado por Bárbara Galvão, Gabriela Coradine, Giovanna Silva, Nicole Pircio e Victoria Borges. Elas reconquistaram o ouro na prova olímpica, que é a a somas das apresentações dos cinco arcos e da prova mista.

Com 64.450, sendo 29.050 da apresentação desta quinta-feira, no misto, e 35.400 da coreografia dos cinco arcos, feita na véspera, o Brasil ficou à frente do México (61.750) e dos Estados Unidos (58.300).

Assim, as brasileiras recuperam o título "perdido em Lima". O Brasil tinha cinco ouros seguidos mas, na última edição, havia ficado com o bronze na mesma prova.

Nesta sexta-feira o conjunto disputa ainda a decisão dos cinco arcos. E no sábado, a decisão da coreografia mista.

Nesta sexta-feira a modalidade disputa mais medalhas: individual do arco (Bárbara e Maria Eduarda) e bola (Bárbara e Geovanna) e a decisão do conjunto cinco arcos. No sábado, a final será das maças e fita (ambas com Bárbara e Maria Eduarda).