“Minha meta é conseguir jogar o Paralímpico e as Olimpíadas em 2024”, diz Bruninha Alexandre

“Nunca imaginei ser a primeira atleta paralímpica a disputar os jogos Pan-Americanos, isso é muito difícil. E vejo hoje que a mentalidade com que eu entrei no tênis de mesa fez toda a diferença para eu estar aqui,” diz Bruninha Alexandre, que está concorrendo neste ano aos Jogos Pan-Americanos no Chile como a primeira atleta paralímpica brasileira.

As dificuldades não assustaram a atleta que tem uma história marcada por desafios. Nascida em Criciúma, SC, Bruninha perdeu o braço direito com 3 meses de vida após uma má aplicação da vacina BCG. “O médico errou o nervo na hora de aplicar a vacina e deu trombose no braço. Tiveram que amputar meu braço direito na hora.”

Esse acidente, no entanto, não impediu Bruninha de fazer um esporte. Um dia, com apenas 7 anos de idade, ela decidiu visitar o irmão Bruno que treinava tênis de mesa, quando o técnico Alexandre Ghizi a chamou para bater uma bola. Foi neste acaso do destino que Bruninha se apaixonou pelo esporte que hoje a faz subir aos pódios em vários cantos do mundo.

Os maiores desafios

Entre muitos campeonatos e medalhas, o maior desafio para a atleta paralímpica chegou aos 16 anos. Ela teve uma grande proposta para sair de Criciúma para morar sozinha em São Paulo. Com a ajuda da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) ela conseguiu um lugar para morar e treinar na capital paulista.

“O presidente da CBTM, Alaor Azevedo, foi quem me ajudou com essa mudança. Ele chegou a ir até em casa falar com a minha família, me ajudou com o aluguel do apartamento e com a Silmara, que é pessoa que ficou comigo, porque eu era de menor. Fiquei muito feliz com a oportunidade, mas foi um grande desafio morar sozinha tão cedo,” diz a atleta.

Foi em São Paulo que Bruninha sentiu uma forte evolução como profissional, porque para ela, o segundo grande desafio foi treinar no Clube de São Caetano que tem muitos atletas experientes, como as irmãs Bruna e Giulia Takahashi, que inclusive conquistaram prata nas duplas do Pan deste ano no Chile.

“É um clube de alto rendimento nos jogos olímpicos, eu não tinha o mesmo nível quando cheguei com 16 anos, mas hoje eu consigo jogar de igual para igual,” afirma Bruninha.

A inspiração e a medalha mais marcante

Com esse treino profissional, Bruninha foi ganhando a confiança para jogar com atletas olímpicos e paralímpicos. “Nunca imaginei que eu pudesse chegar nos Jogos Pan-Americanos, mesmo jogando desde pequena e mesmo depois que eu conheci os Jogos Paralímpicos com 13 anos de idade. Só depois que eu ganhei o campeonato brasileiro em 2021 e 2022 que comecei a sonhar com os jogos Pan-Americanos e com as Olimpíadas.”

Bruninha é a primeira brasileira paralímpica a disputar os Jogos Pan-Americanos no Chile, mas antes de chegar neste campeonato, medalhas e pessoas marcaram sua carreira. Uma atleta, por exemplo, se tornou uma inspiração e agora é a sua adversária. O nome dela é Natalia Partyka, atleta polonesa paralímpica que também joga tênis de mesa.

“Eu sempre me inspirei na Natalia, ela é a primeira jogadora paralímpica e olímpica a disputar os jogos olímpicos e paralímpicos. Ela não tem a mão direita e tem feito história no tênis de mesa. Ela sempre foi minha inspiração e agora é a minha adversária no paralímpico e no olímpico,” diz Bruninha.

Entre as medalhas que mais marcaram sua vida de atleta, está a medalha dos Jogos Paralímpicos em Tóquio, no Japão, em 2020.

“Passei por um momento difícil na carreira. Antes dos jogos Paralímpicos de Tóquio, eu tinha perdido o mundial paralímpico nas quartas de finais em 2018 na Eslovênia, e depois passei por um processo de perda de peso na época da pandemia, em um ano perdi 25 quilos. Apesar desses desafios físicos e psicológicos, eu cheguei muito bem-preparada e sai muito feliz por conseguir um bom resultado na final com a prata.”

Várias metas e um legado

Quando acabar os jogos Panamericano no Chile, Bruninha irá direto para a França jogar um Campeonato Paralímpico Internacional, que será realizado em Paris. Depois irá retornar para o Brasil onde irá disputar o Campeonato Brasileiro Olímpico e Paralímpico em São Paulo.

“O meu sonho é tentar conseguir a vaga para os Jogos Olímpicos, porque para o Paralímpico já estou classificada e será em Paris, ou seja, gostaria muito de jogar os dois jogos em 2024, e é claro, tentar o ouro Paralímpico no próximo ano.”

Os sonhos de Bruninha seguem grandes assim como o legado que ela deixa para todas as pessoas que possuem alguma deficiência.

“Os jogos Pan-Americano significam para mim um grande sonho realizado. Acredito que é um marco não só para a minha carreira, mas acho que fica um legado para todos que são deficientes no Brasil e no mundo, de que todas as pessoas com deficiência conseguem fazer tudo, que somos todos iguais.”

Veja alguma das medalhas conquistadas pela Bruninha:

Campeã mundial por equipes em 2017

Campeã mundial de duplas em 2022

Medalha de bronze individual na Paralimpíada Rio 2016

Medalha de bronze por equipes na Paralimpíada Rio 2016

Medalha de prata individual na Paralimpíada Tóquio 2020

Medalha de bronze por equipes na Paralimpíada Tóquio 2020

