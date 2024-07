Palmeiras x Atlético-GO: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Palmeiras e o Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira, 11 de julho, às 19h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no SporTV, Globoplay e Premiere.

O Palmeiras, atual campeão brasileiro, busca se manter no topo da tabela e conta com o apoio da sua torcida para conquistar mais uma vitória em casa. Já o Atlético-GO, lutando para escapar da zona de rebaixamento, espera surpreender o adversário com um futebol sólido e determinado.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Atlético-GO hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 11 de julho, às 19h30, entre o Palmeiras e Atlético-GO terá transmissão ao vivo no SporTV, Globoplay e Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.