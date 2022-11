Onde assistir os jogos da Copa do Mundo 2022 ao vivo e online

A Copa do Mundo 2022 começou no dia 20 de novembro e termina em 18 de dezembro. O Mundial deste ano é disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

As 32 seleções estão divididas em oito grupos de quatro equipes cada. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final. A partir da fase mata-mata quem perder vai para casa. Para levantar o troféu, a seleção campeã disputará sete partidas no total.

A competição, sucesso mundial de audiência, atrai até quem não acompanha futebol diariamente. Os fãs de futebol que não terão o privilégio de acompanhar os jogos no Catar, buscam maneiras de assistir os jogos do Mundial. Os 64 jogos podem ser acompanhados pela TV aberta e também na internet.

Onde assistir online os jogos da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Youtube do Casimiro, o CazeTV.

Como assistir ao vivo a Copa do Mundo no Globoplay?

O sinal de toda a programação da TV Globo fica disponível online e gratuitamente nas plataformas da emissora. A transmissão é feita pelo Globoplay, plataforma de conteúdo audiovisual do Grupo Globo.

Vale ressaltar ainda que os conteúdos da TV Globo não ficam disponíveis oficialmente no YouTube, de modo que não é possível assistir à programação por esta plataforma ao vivo de forma oficial.

Passo 1 - Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV";

- Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV"; Clique em "ASSISTA AGORA"

Passo 2 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

- Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir.

O acesso, no entanto, não está disponível para computadores e celulares localizados fora do Brasil. Nesse caso, só é possível assistir o debate com uma assinatura paga do Globoplay.

Como assistir a Copa do Mundo no canal do Casimiro

Para assistir a Copa do Mundo no canal do Camisiro, é necessário entrar no Youtube e pesquisa por CazeTV. O canal irá transmitir 22 partidas.

