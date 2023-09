Onde assistir Flamengo x Athletico PR hoje, quarta-feira, 13, pelo Brasileirão; veja horário

Flamengo e Athletico PR se enfrentam neste quarta-feira, 13, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vencer o clássico diante do Botafogo na última rodada, o Flamengo quer aproveitar o bom momento para conquistar a segunda vitória consecutiva. A equipe está na quarta colocação e caso vença, pode assumir a vice-liderança

O técnico Sampaoli não conta com os seus dois laterais esquerdos, Ayrton Lucas (suspenso) e Filipe Luís (lesionado). Bruno Henrique, Erick Pulgar, Varela, Luiz Araújo e Arrascaeta completam a lista de desfalques.

Já o Athletico PR, busca retormar o caminho das vitórias. A equipe vem de três empates seguidos pela competição e está na 7ª colocação.

Onde assistir ao vivo Flamengo x Athletico PR hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Flamengo x Athletico PR terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir online e de graça o jogo Flamengo x Athletico PR pelo Brasileirão hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay. A TV Globo possui sinal aberto da emissora pela plataforma.

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?

17/09 - Flamengo x São Paulo - final da Copa do Brasil

Qual é o próximo jogo do Athletico PR ?