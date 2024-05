Governo vai subsidiar arroz importado por causa da chuva no RS. Saco de 5kg não passará de R$ 20 Atualmente, item é vendido na faixa de R$ 29. Na primeira fase, serão comprados 100 mil toneladas do cereal de países do Mercosul

Chuvas no RS: governo do estado quer limitar preço do arroz a R$ 20 o saco de 5 kg (Edwin Remsberg/Getty Images)